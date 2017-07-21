EPSON EB U-32 – Projeksiyon İncelemesi

Epson’dan hem uygun fiyatlı hem de etkili performans sahibi bir ev sinema sistemi

Ev sinema sistemlerinde projeksiyonların önemi çok büyük. Nitekim maliyetlerinden dolayı çoğumuz onlara erişemiyoruz. Epson da bu duruma müdahale etmek amacı ile bizlere EB U-32’yi sundu. Dolayısı ile artık 3000-4000 TL fiyat aralığında, oldukça güçlü, 3200 lümenlik bir projeksiyon sahibi olabilirsiniz.

Giriş seviyesi olarak nitelendireceğimiz EB U-32 parlaklık konusunda muadillerinden 3 kat daha güçlü olduğundan ışıklı odalarda da karanlık odalarda da görüntü kalitesini bozmuyor. EB U-32 keskinlikten çok güç sunduğu için pek çok kötü ışık koşullarında rahatlıkla seyir keyfi sunmasını biliyor.

Hem film hem oyun için

3200 ANSI lümene sahip olan EB U-32 bu şekilde daha 2200 lümene sahip muadillerinden 1/3 oranında daha fazla parlaklık sağlasa da bizim gözlerimiz çizgisel hassasiyette olmadığı için bu oranı net fark edemiyorsunuz ancak kıyaslama imkanı bulursanız %25’lik bir gelişme gözünüzden kaçmayacaktır. ANSI lümene sahip olmanın bir güzel yanı da karanlık odada lambaları Eco modunda çalıştırarak toplam lamba ömrünü 10,000 saate kadar çıkartabiliyorsunuz.

Oyunlarda da kullanabileceğiniz EB U-32 bizlere HD çözünürlük sunuyor. WUXGA çözünürlük dediği de zaten bu. 16:10 ekran oranı ile 15,000:1 kontrast oranı inanılmaz yüksek değerler olmasa da ev ve ofisler için oldukça uygun görüntü kalitesi sağlamakta. Dediğimiz gibi EB U-32’nin gücü öne çıkan özelliği. Aydınlık bir odada bile çalıştırdığınızda U-32 kaba kuvvet kullanarak bu görüntü bozukluğunu gideriyor.

Rahatlık serüveni

Oldukça hantal bir yapısı olan EB U-32 beyaz rengi ile geliyor. Cihazda A ve B tipi olarak 2 adet USB girişi mevcut. Bu şekilde resim dosyalarını PC’ye ihtiyaç duymadan direk projeksiyona yansıtabiliyorsunuz. Bunun yanında biri MHL destekli 2 adet HDMI çıkışı ile VGA çıkışı da mevcut.

297 x 77 x 244 mm boyutlarındaki projeksiyonun otomatik kaynak özelliği cihaza bir kaynak bağlandığında, otomatik güç özelliği ise bir kaynaktan sinyal aldığı anda güç tuşuna basmadan çalışmasını sağlıyor. Kablosuz bağlantı özelliği de iProjection uygulaması yardımı ile cihazla dosya paylaşımını mümkün kılıyor.

Sonuç olarak: Epson Business’ın kısaltması olan EB’ye bakıp U-32’nin iş için olduğunu sanmayın. Evde hem oyun hem de film performansı da oldukça etkili. Üstelik tasarruflu olması sizin en iyi dostunuz olmasını sağlayacak.

Neden alınır: 10,000 saat lamba ömrü / Her ortamda iyi görüntü kalitesi / Kablosuz bağlantı