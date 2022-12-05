Epic Games, savaş oyunu Fortnite’ın 4. Bölümünü tanıttı. Bununla birlikte oyun, Fortnite’a Nanite, Lumen ve Temporal Super Resolution gibi grafik özellikleri için destek sağlayan Unreal Engine 5.1’e geçiyor. Fortnite Bölüm 4 şu andan itibaren kullanılabilir.

Epic Games, Unreal Engine 5.1’e geçildiğini bir blog yazısıyla duyurdu. Diğer şeylerin yanı sıra, bu, battleroyalegame’e Unreal Engine 5’te tanıtılan Nanite işleme sistemi için destek sağlar. Bu ‘sanallaştırılmış geometri’ sistemi, milyonlarca poligondan oluşan nesnelerin performansı olumsuz etkilemeden işlenmesine olanak tanıyor. Epic Games’e göre, örneğin tek tek ağaçlar Nanite sayesinde yaklaşık 300.000 poligon elde ediyor. Oyundaki binaların her biri Nanite sayesinde “milyonlarca poligondan” oluşuyor.

Fortnite ayrıca bir tür yazılım tabanlı ışın izleme olan Lumen için de destek alıyor. Fortnite’ta bu teknoloji, 60 fps kare hızında ortam ışığı için küresel aydınlatmaya ek olarak parlak malzemeler ve su üzerindeki yansımalar için de kullanılacak. Buna bağlı olarak Epic Games, oyuna sanal gölge haritaları ekleyerek daha gerçekçi gölgeler elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca oyun, Nvidia DLSS ve AMD FSR 2.0 gibi bir zamansal yükseltme tekniği olan Temporal Super Resolution’a sahip.

Oyuncular Nanite işleyicisini en az Nvidia Maxwell kart, AMD GCN gpu veya daha yeni bir karta sahip bilgisayarlarda kullanabilirler. Ancak Epic Games en azından bir Nvidia GeForce RTX 2080 veya AMD Radeon RX 5700 öneriyor. Nanite yalnızca DirectX 12 ile çalışır. Epic, PlayStation 5 ve Xbox Serisi konsollarda Nanite, Lumen ve Temporal Super Resolution’ın yalnızca 120 fps modu devre dışı bırakıldığında çalıştığını söylüyor.

Epic Games bu yeni özellikleri bu yılın başlarında resmi olarak kullanıma sunulan Unreal Engine 5’te tanıttı. Bunu bu ayın başlarında, konsollarda 60 fps’de Nanite ve Lumen için daha iyi destek içeren bir güncelleme olan Unreal Engine 5.1 izledi. Fortnite, bu motor sürümüne geçiş yapan ilk oyunlardan biri.