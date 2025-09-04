Türkiye’nin önde gelen dijital öğrenme platformu Enocta, kurumsal ihtiyaçlara daha fazla çözüm sağlamak Enocta Pazaryeri’ni kurarak sektörde önemli bir yeniliğe imza attı. Kurumsal gelişimini üst düzeye çıkartmak isteyen firmalar, çalışan sağlığından özel içerik üretimine kadar geniş bir yelpazede 20’den fazla iş ortağının sunduğu hizmetlere tek noktadan ulaşabilecek.

Dijital öğrenme platformu Enocta, 20 yıllık deneyimi ve 3,5 milyon kullanıcısı ile Türkiye’nin lider kuruluşu konumunda yer alıyor. Havacılıktan perakendeye, medyadan lojistiğe, finanstan enerjiye kadar 25 farklı sektörde faaliyet gösteren 500’ü aşkın kuruma uçtan uca dijital öğrenme çözümleri sunuyor. Enocta bu hizmeti verirken kendi alanının lideri konumundaki 20’yi aşkın önemli iş ortağıyla müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

Günümüzde şirketler farklı ihtiyaçları için çeşitli hizmet sağlayıcılarla çalışmak zorunda kalıyor. Bu durum hem zaman hem de insan kaynağı açısından önemli bir yük oluşturuyor. Müşteri memnuniyetini her zaman öncelik olarak gören Enocta, bu süreci kolaylaştırmak için yeni bir adım attı ve sektörde önemli bir yeniliğe imza attı. Birlikte çalıştığı 70’ten fazla iş ortağı arasından, Enocta ürün ve hizmetlerini destekleyecek 20’den fazlasını Enocta Pazaryeri çatısı altında bir araya getirerek müşterilerine; teknoloji, dijital içerik, çalışan sağlığı ve tutundurma, özel içerik ve dil çözümlerine tek noktadan erişim imkanı sundu.

Zengin kataloglarla tek noktadan erişim

Enocta Pazaryeri, eğitim içeriklerinden araştırma raporlarına, dil gelişim araçlarından esenlik uygulamalarına; yeni nesil dijital öğrenme teknolojilerinden değerlendirme ve mentorluk çözümlerine kadar geniş bir yelpazede seçenek sunuyor. Güvenilir ve kendini kanıtlamış içerik sağlayıcıların zengin kataloglarının da yer aldığı bu platformda, kurumların farklı ihtiyaçları uçtan uca çözümlerle karşılanıyor.

Uçtan uca çözümler tek platformda

Dijitalleşmenin hızlanması ve rekabetin teknoloji kullanımına bağlı olarak derinleşmesi, kurumların ihtiyaçlarını her geçen gün artırıyor ve çeşitlendiriyor. Enocta CEO’su Sercan Çelebi, bu gereksinimlere yanıt vermek amacıyla Enocta Pazaryeri’ni hayata geçirdiklerini belirtti. Çelebi şöyle konuştu:

“Müşterilerimizi 20 yılı aşkın zamandır yakından tanıyoruz. Bu sürede teknoloji de çok önemli gelişimlere sahne oldu. Kuruluşların alması gereken hizmet çeşidi ve sayısı yükseldi. Gelinen noktada müşterilerimizin başka gereksinimlerini de kendi kalitemiz ve oluşturduğumuz memnuniyetle karşılayabileceğimizi düşündük. Her biri kendi alanında çok başarılı iş ortaklarımızla uzun süren birlikteliğimiz söz konusu. Enocta Pazaryeri’ni kurarak Enocta müşterilerine zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan, tüm süreçlerde Enocta’nın uzman desteğinin verildiği, Enocta Platform ile entegre alt yapısına sahip aynı zamanda sürdürülebilir gelişim için tek noktadan erişim kolaylığı sunan pazaryerimizi hayata geçirdik. Amacımız doğru ve güvenilir iş ortaklıklarının kurulmasını destekleyerek müşterilerimizi daha da mutlu bir Enocta deneyimiyle tanıştırmaktan geçiyor.”

Kahvaltı buluşmasında Pazaryeri Gelişim Çözümleri Anlatıldı

Enocta Kahvaltı Buluşması Enocta Pazaryerinde yer alan ürün çözüm ve hizmetleri bulunan paydaş şirketler ile Enocta müşterilerinin bir araya gelmesine imkan yarattı. Etkinliğe katılan şirketler mikro ve kurumsal video öğrenme çözümlerinden AR/VR teknolojilerine; liderlik gelişiminden hibrit eğitim yöntemlerine değin pek çok konuda önemli sunumlar gerçekleştirdi ve gelen soruları yanıtladı.

Tüm eğitim ihtiyaçları bir arada

Aynı etkinlikte açılış konuşmasını yapan Enocta CCO & CHRO’su Meriç Koraltürk Polat, Enocta’nın rekabet yerine iş birliğini hedefine alan bir şirket olduğunu söyledi. Bu doğrultuda hareket ettiklerini ve Enocta Katalog’da 70’e yakın iş ortakları bulunduğunu ifade eden Koraltürk, “Enocta Pazaryeri’nde 20’den fazla iş ortağımızın ürün ve hizmetlerini bir arada bulmak mümkün olacak. Amacımız; çalışanlarımızın gelişim faaliyetlerini bütünleyecek çok değişik uygulama ve hizmetleri müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak şekilde kendilerine sunmaktan geçiyor. Tüm iş ortaklarımızın farklı alanlarda uzmanlıkları var. Bunları da müşterilerimize Enocta Pazaryeri ile tek noktadan sunmak istiyoruz; böylece kendilerine has farklı çözümlere daha kolayca ulaşabilecekler” dedi.

Her biri kendi alanının lideri

Enocta Pazaryeri, teknoloji ve içerik pazaryeri iş ortakları başlıkları altında geniş bir çözüm yelpazesi sunuyor. Bu kapsamda, her biri kendi kategorisinin önde gelen kuruluşları arasında yer alan Constructor Proctor – Constructor Tech Groups, Codemodeon – QuizModeOn, Corpeo, Intution, Konda, LFD, Lucida AI, Lumolead, Monay, Neo Skola, Rosetta Stone, Skillsoft, TipStory, Vitrin Akademi, Wellbees, Yodea, Yodiviki gibi 20’yi aşkın şirket bu platformda yer alıyor.