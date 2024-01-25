Enis Kirazoğlu oyunu ne zaman çıkacak sorusu çok sık soruluyordu. Sonunda beklenen oldu ve Türkiye’nin oyun dünyasındaki tanınan ve çok sevilen isimlerinden Enis Kirazoğlu liderliğindeki Phew Phew Games, uzun bir bekleyişin ardından Anomaly Agent oyununu piyasaya sürdü. İşte Enis Kirazoğlu oyunu hakkında bilmeniz gereken her şey.

Enis Kirazoğlu Oyunu Anomaly Agent Özel İndirimlerle Geldi

Bugün itibarıyle PC, Steam Deck, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarında satışa çıkan Enis Kirazoğlu oyunu Anomaly Agent, Nintendo Switch platformu için ise yarın oyuncularla buluşacak.

Oyun dünyasına getirdiği yenilikçi bakış açısıyla dikkat çeken Enis Kirazoğlu, Phew Phew Games’in kurucusu olarak sektöre adım atmıştı. Beklentileri karşılayacağı kesin olan Anomaly Agent konusu ile aksiyon-platform türünde cyberpunk evreninde geçen ilgi çekici bir oyun deneyimi sunuyor.

Oyunun konusu, cyberpunk temalarıyla örülü bir evrende geçiyor ve oyuncular, anomali olaylarını yani beklenmedik ilginç olayları çözen bir ajanı kontrol ediyorlar.

Phew Phew Games, oyunu şu şekilde tanımlıyor: “Bu cyberpunk temalı aksiyon-platform oyununda anomali olaylarını çözen bir ajansın. Synthwave müzikler eşliğinde çatışmalara gir, seçimlerinle hikâyeye etki et, akrobatik hareketlerle engelleri aş! Zamanın büküldüğü bu macerada birbirinden özel ekipmanlar kullanarak anomalileri durdur!”

Sistem Gereksinimleri ve Fiyatlandırma

Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 7+

İşlemci: Intel i5+

Bellek: 2 GB

Ekran Kartı: GeForce GTX 660 / Radeon HD 7870

Depolama: 500 MB

DirectX: Sürüm 10

Yani oyun nispeten eski sayılabilecek sistemlerde bile rahatlıkla çalışabilecek şekilde tasarlanmış, oldukça iyi görünen ve eğlencenin tavan yapacağı bir oyun olmuş. Geniş sistem uyumluluğu ise oyunun daha çok oyuncuya ulaşmasını sağlayacak. Anomaly Agent her yaştan oyuncunun severek oynayacağı bir oyuna benziyor.

Anomaly Agent Steam fiyatı 4,99 dolar (150,88 TL) olan normal fiyatı yerine indirimli olarak 3,99 dolar (120,63 TL) fiyatla satışa sunuldu. Xbox platformunda ise indirimli fiyatı 126,43 TL, normal fiyatı ise 148,75 TL olarak belirlendi.

Oyun, çıkışının ilk haftasına özel olarak her iki platformda da indirimle sunulacak. Bu kampanya, 31 Ocak tarihine kadar devam edecek ve Steam’de %20’lik, Xbox’ta ise %15’lik bir indirimle oyuncularla buluşacak.

Oyun tutkunları, Anomaly Agent Steam sayfasından veya Anomaly Agent Xbox sayfasından oyunu temin edebilirler. Bu heyecan verici çıkış, oyun dünyasına farklı bir soluk getirirken Türkiye’den çıkan bir oyunun başarılı bir lansman gerçekleştirdiğine dikkat çekiyor.

Enis Kirazoğlu oyunu Anomaly Agent, özellikle Türk oyuncular arasında çok dikkat çeken bir yapım olacak gibi duruyor. Enis Kirazoğlu gibi tanınan ve sevilen bir ismin bu işin arkasında yer alması da oyunun ne kadar başarılı olacağının sinyallerini veriyor.

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