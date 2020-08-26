En yeni VDSL’i destekleyen modem! (TP-Link VR2100 inceleme)

Oppo A72 inceleme videomuzda, telefonun tüm detaylarını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Kamerası nasıl? Snapdragon 665 yeterli mi? 3000 TL eder mi?

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Oppo A72 neler sunuyor?

Oppo A72 modeli geçtiğimiz haftalarda firma tarafından resmen satışa çıkarıldı. A72’nin toplamda iki renk seçeneği bulunuyor. Bunlardan biri, şu an elimizde bulunan mor rengi, isterseniz beyaz rengini de satın alabiliyorsunuz. O da internet üzerinde şu anda satılıyor. Oppo A72 modelinin ön tarafında 6.5 inç boyutlarında Full HD+ çözünürlükte, firmanın neo-display adını verdiği ve kenar kalınlıklarının 1.73 mm olduğu gerçekten ince yan tarafların kullanıldığı bir tasarım çizgisi görüyoruz. Kullanılan delik kamera ön tarafta sola yanaştırılmış. Açıkçası ben delik kameraları tasarım olarak seviyorum ve sol tarafta olması bana daha cazip geliyor. Yan taraflarda kullanılan zarif tasarımı ekranın bitip ahizenin başladığı üst kısımda ve telefonun çene kısmında da görmek mümkün. Ön tarafta yer alan boşlukların rahatsız ettiğini düşünmüyorum.

Ekranda kullanılan panel ne? TFT mi? IPS mi?

Yaptığım araştırmalarda Oppo’nun A72 tanıtım sayfasına baktığımda TFT-LCD panelin kullanıldığı yazıyordu. GSMArena, Techradar gibi uluslarası basın kuruluşlarında ise IPS-LCD tabiri geçiyor. Açıkçası hangi panelin kullanıldığını anlamadım dostlar. Gençlere yönelik tasarım detaylarıyla dikkat çeken A72 modeli, işlemci tarafında gücünü Snapdragon 665’ten alıyor. Snapdragon 665 kullanan cihazlarda genel geçer söylediğim bir cümle var. Snapdragon 665’in 2020 yılı şartları için bu işlemci yeterli performansa sahip değil. Tabii ki bu noktada, telefonda kullanılan yazılımsal iyileştirmeler de önemli bir yer tutuyor.

Kutudan Android 10 tabanlı Color OS 7.1 işletim sistemiyle kutudan çıkan telefonumuz, gündelik yaşamda genel performansı gayet kararlı. 4GB RAM ve 128 GB depolama seçeneğiyle satılan A72 cihazına tüm uygulamalarımı taşıdım. UFS 2.1 hızlı dosya aktarım teknolojisinin de aktif olarak yer aldığı cihazımızda yazılım içerisinde gezinirken çok donmalara veya şişmelere maruz kalmadım.

Güç tuşuna entegre parmak izimiz çok hızlı çalışıyor. Dokunduğunuz anda harekete geçiyor ve telefonunuzun kilidini kaldırıyor. ColorOS’un en sevdiğim yanı olan yüz kilidi özelliği de yine aynı şekilde sizi hangi açıdan görürse görsün kilidi kaldırıyor. Çoğu kullandığım telefondan daha hızlı bir yüz okuma performansı var. Karanlıkta dahi parlaklık yardımıyla ekran kilidinin açılması sağlanıyor. Zifiri karanlık da olsa ekran kilidini zahmetsizce açabiliyorsunuz.

Oppo A72 oyun performansı nasıl?

Oyun tarafında ise, Adreno 610 grafik işlemcisi kullanılıyor. Bu grafik işlemcisi ile PUBG, Modern Combat, Black Desert Online gibi yüksek grafik gücü isteyen oyunları rahatlıkla orta ayar seçeneklerinde oynayabiliyorsunuz. PUBG’de şu an için, HD seçeneği açık değil. PUBG için almak telefonu satın almak isteyenlere buradan iletmiş olayım. 3.000 TL fiyat seviyesinde çok daha güçlü yonga seti barındıran cihazlar yer alıyor. Özellikle bu konuda Xiaomi’nin Redmi Note 9 Pro modelinde daha güncel ve daha performanslı bir işlemci olan Snapdragon 720G bulunuyor.

Oppo A72 kamera özellikleri

Cihazımızın ön tarafında f/2.0 odak açıklığına sahip 16 MP’lik özçekim kamerası, arka tarafında ise 48 MP f/1.7 odak açıklığı sunan geniş açı destekli kamerayla birlikte 8 MP ultrageniş, 2 MP derinlik ve 2 MP Siyah Beyaz filtresi bulunuyor. Belirtmek isterim ki Siyah Beyaz sensörü, Oppo Reno3 modelinde de mevcuttu. Ne işe yarıyor. Bu filtre siyah beyaz çekimlerde kullanıldığı gibi çekim esnasında renk değerlerini dengelemek için de kullanılabiliyor.

Ses tatmin edici mi? Stereo hoparlör kaliteli ses veriyor mu?

Stereo hoparlörümüz var. Stereo olması gerçekten bir ayrıcalık. Ben 3 boyutlu ses deneyimi yaşamayı gerçekten seviyorum. Hoparlörlerden birisi dediğim gibi altta diğeri de ahizenin içerisine yerleştirilmiş. İki hoparlorden de gayet tatminkar ve yüksek ses alabiliyorsunuz. Sesi son seviyeye çektiğim zaman evde kullanıyorsam ses 3 oda öteye kadar yayılabiliyor. Çoğu senaryoda sesi kısmak zorunda kaldığım dahi oluyor. Hi-Res desteğimiz ve Dirac 2.0 desteğimiz cihaza entegre edilmiş. Video dinliyorsanız ona göre, oyun oynuyorsanız ona göre filtreden geçmiş ses elde edebiliyorsunuz.

Batarya performansı nasıl? Kaç gün gidebiliyor?

Bataryamız 5.000 mAh, 18W hızlı şarj desteğimiz var. 5.000 mAh gibi büyük bir pil kapasitesini hızlı şarj beraberinde 1,5 saat içinde doldurabiliyorsunuz. Şarjımız yoğun kullanımlarda 1.5 gün, normal kullanımlarda 2 günü çıkarabiliyor.