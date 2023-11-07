Adından da anlaşılacağı gibi 16 inç ekrana sahip bilgisayar, daha önceki modellere göre yüzde 5 daha fazla ekran alanına sahip. 165 Hz’e varan yenileme hızı, gelişmiş Optimus teknolojisi, 16:10 en boy oranına sahip WQXGA (1920 x 1200) ekranıyla kullanıcılara akıcı, kesintisiz ve benzersiz bir oyun deneyimi sunuyor. Kullanıcılar yüzde 100 sRGB renk gamı ve yüzde 84 ekran-gövde oranı sayesinde daha canlı ve çekici bir görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarırken, 4 bölgeli RGB klavye ile ortama renk katabiliyorlar; özel NitroSense tuşuna basarak dizüstü bilgisayarın dahili bileşenlerini kontrol edebiliyorlar.





13. Nesil Intel® Core™ i5-13500H işlemciyle donatılan Acer Nitro 16 (AN16-51), 8 GB DDR5 bellek, 1 TB PCIe NVMe SSD sabit disk içeriyor. Kullanıcılar bu sayede oyunları, dizileri ya da filmleri rahatça bilgisayarlarına kaydedebiliyor ve disk alanını verimli bir şekilde kullanabiliyor. Acer Nitro 16 (AN16-51), gücünü NVIDIA GeForce RTX 4050 GPU’dan alıyor. Yeni NVIDIA® Ada Lovelace mimarisine dayanan GPU, üst düzey performansı ve yapay zeka destekli grafikleriyle büyük bir sıçramaya imza atarken oyunlara yeni ve çarpıcı bir görünümün yanı sıra bambaşka bir his katıyor. Kullanıcılar, tam ışın izleme teknolojisiyle gerçeğe yakın sanal dünyaları deneyimlerken DLSS 3 desteğiyle daha yüksek performans elde ediyor.

Uzun süreli kullanımda performansın düşmemesi ve kilitlenme gibi sorunlarla karşılaşılmaması için Acer Nitro 16 dizüstü oyun bilgisayarlarda çift fanlı soğutma, çift hava girişi, dört hava çıkışı bulunuyor ve soğutma işlemi sıvı metal termal gres ile destekleniyor.

NitroSense yazılımı ve özel NitroSense düğmesi, kullanıcıların sistemlerinin sıcaklıklarını izlemelerinin yanı sıra donanımın mümkün olduğunca serin çalışmasını sağlamak için fan hızını ve güç performansı ayarlarını yapmalarına olanak tanıyor. HD kamera, iki adet mikrofon ve DTS:X® Ultra ses özellikli iki hoparlör sayesinde cihaz, oyun ve yayın deneyimini de en üst düzeye çıkarıyor.

Killer™ Ethernet E2600 ve Intel® Killer™ Wi-Fi 6 AX1650i bağlantı seçenekleriyle ağ kontrolünü elinize almanıza ve oyun deneyimine öncelik vererek online oyunlarda avantaj elde ederek öne geçmenize olanak tanıyor. HDMI 2.1 ve Thunderbolt™ 4’ün yanı sıra 1. ve 2. Nesil desteğine sahip en yeni USB 3.2 standardını içeren eksiksiz bağlantı noktası seçenekleri sunuyor. Ayrıca daha fazla depolama alanına ihtiyaç duyduğunuzda kullanabileceğiniz bir MicroSD™ kart okuyucu içeriyor.

Fiyat ve Bulunabilirlik

Acer Nitro 16 (AN16-51-532R), 35.599 TL fiyatla satışa sunuldu.