Bu videomuzda DSL alt yapıya sahip olan kullanıcılar için 16, 24 ya da 35 Mbps gibi en uygun fiyatlı tarifeleri karşılaştırdık. Türk Telekom, Superonline, TürkNet gibi Türkiye geneli hizmet veren servis sağlayıcılar arasındaki internet paketlerini, özelliklerini ve fiyatlarını derlediğimiz videoda tüm detayları bulabilirsiniz.
Sizler de kullandığınız internet paketini, fiyatını ve deneyimlerinizi yorumlar bölümünde bırakmayı unutmayın. Böylece tercih yapacak arkadaşların daha iyi bilgi almasını sağlayabiliriz.
İyi seyirler!
DSL Fiyatları
Türk Telekom
Tivibu’lu İnternet Kampanyası
16 Mbps İnternet + Tivibu Aile Paketi
329 TL + 529 TL (6 + 12 ay) (+90 TL modem 419 TL + 619 TL)
Turkcell Superonline
Yalın ADSL Hız Şöleni
16 Mbps’ye kadar
330 TL + 410 TL (3 ay + 9 ay)
TurkNet
399 TL (Taahhütsüz)
NetSpeed
Netbase 16
16 Mbps – 1 Mbps
329,90 TL (Taahhütsüz)
Millenicom
Fiber 16
16 Mbps – 4 Mbps
239,90 TL (Taahhütsüz)
Vodafone Net
100 Mbps’e kadar
499 TL (12 ay)
Türksat Kablonet
Her Eve Kablonet Kampanyası
16 Mbps
355 TL + 455 TL (12 + 12 ay)
+40 TL modem (395 TL + 495 TL)
D-Smart
16 Mbps’e Kadar Limitsiz ADSL (9 + 9 ay)
369 TL + 449 TL (Türk Telekom – D-Smart GO Mega Paket)
Gibirnet
G-NET MEGA
35 Mbps – 12 Mbps
220 TL
Comnet
35 Mbps – 12 Mbps
239 TL (aylık)
219 TL (3 ay)
199 TL (6 ay)
179 TL (12 ay)
İnternet Kutusu
Mega Kutu
100 Mbps – 8 Mbps
269,90 TL (Taahhütsüz)
PoyrazNet
P24 Tarifesi
24 Mbps – 6 Mbps (Taahhütsüz)
190 TL
10Line
35 Mbps’e Kadar Sınırsız VDSL İnternet
35 Mbps – 12 Mbps
160 TL
#ADSLTarifeler #EnUcuzİnternet #DSL