Bu videomuzda DSL alt yapıya sahip olan kullanıcılar için 16, 24 ya da 35 Mbps gibi en uygun fiyatlı tarifeleri karşılaştırdık. Türk Telekom, Superonline, TürkNet gibi Türkiye geneli hizmet veren servis sağlayıcılar arasındaki internet paketlerini, özelliklerini ve fiyatlarını derlediğimiz videoda tüm detayları bulabilirsiniz.

Sizler de kullandığınız internet paketini, fiyatını ve deneyimlerinizi yorumlar bölümünde bırakmayı unutmayın. Böylece tercih yapacak arkadaşların daha iyi bilgi almasını sağlayabiliriz.

İyi seyirler!

DSL Fiyatları

Türk Telekom

Tivibu’lu İnternet Kampanyası

16 Mbps İnternet + Tivibu Aile Paketi

329 TL + 529 TL (6 + 12 ay) (+90 TL modem 419 TL + 619 TL)

Turkcell Superonline

Yalın ADSL Hız Şöleni

16 Mbps’ye kadar

330 TL + 410 TL (3 ay + 9 ay)

TurkNet

399 TL (Taahhütsüz)

NetSpeed

Netbase 16

16 Mbps – 1 Mbps

329,90 TL (Taahhütsüz)

Millenicom

Fiber 16

16 Mbps – 4 Mbps

239,90 TL (Taahhütsüz)

Vodafone Net

100 Mbps’e kadar

499 TL (12 ay)

Türksat Kablonet

Her Eve Kablonet Kampanyası

16 Mbps

355 TL + 455 TL (12 + 12 ay)

+40 TL modem (395 TL + 495 TL)

D-Smart

16 Mbps’e Kadar Limitsiz ADSL (9 + 9 ay)

369 TL + 449 TL (Türk Telekom – D-Smart GO Mega Paket)

Gibirnet

G-NET MEGA

35 Mbps – 12 Mbps

220 TL

Comnet

35 Mbps – 12 Mbps

239 TL (aylık)

219 TL (3 ay)

199 TL (6 ay)

179 TL (12 ay)

İnternet Kutusu

Mega Kutu

100 Mbps – 8 Mbps

269,90 TL (Taahhütsüz)

PoyrazNet

P24 Tarifesi

24 Mbps – 6 Mbps (Taahhütsüz)

190 TL

10Line

35 Mbps’e Kadar Sınırsız VDSL İnternet

35 Mbps – 12 Mbps

160 TL

#ADSLTarifeler #EnUcuzİnternet #DSL