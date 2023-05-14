Bu videoda realme markasının orta üst segmente konumlandırdığı telefonu realme 10 Pro+ 5G modelline yakından bakıyoruz. Özellikle bulunduğu segment itibariyle kalabalık bir pazarda bulunan realme’nin dikkat çeken modeli, 6.7 inç AMOLED 120Hz destekli ekranı, Dimensity 920 5G işlemcisi, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı, 108MP ana kamerası, stereo hoparlörü, 67W SuperVOOC destekli 5000 mAh bataryası, güncel Android 13 ve realmeUI 4.0 yazılımı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

14.999 TL’den satışa çıkan realme 10 Pro+ 5G hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Sizce segmentindeki dikkat çeken telefonlardan birisi mi? Siz de telefon hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

realme 10 Pro+ kutu açılışı: https://youtu.be/MYgSkMnJXbk

realme 10 Pro+ fotoğraf video performansı: https://youtu.be/ODtcGnPT8FA

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