Bu videoda Xiaomi’nin resmi olarak ilk defa ülkemize getirdiği Leica imzalı akıllı telefonlarından 13 Serisi’nin baz versiyonu Xiaomi 13’e yakından bakıyoruz. Sunmuş olduğu Leica işbirliğindeki kamera deneyimi, Snapdragpn 8 Gen 2 işlemcisiyle üst seviye performans, kompakt tasarımında kaliteli malzeme ve birinci sınıf ekran özellikleriyle segmentindeki en önemli oyunculardan birisi. Peki Xiaomi 13 modelinin detayları neler gelin hep beraber görelim. İyi seyirler.

Xiaomi 13 özellikleri;

Boyut: 152.8 x 71.5 x 8.0 mm

Ağırlık: 185 gram

Ekran: 6,36 inç FHD+ AMOLED, 10 bit, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Grafik: Adreno 740

Bellek: 8 GB / 12 GB

Depolama: 128 / 256 / 512 GB

Kamera: 50 MP + 10 MP + 12 MP

Ön Kamera: 32 MP

Bağlantı: NFC, Wi-Fi 6e, BT 5.3

Batarya: 4500 mAh

Şarj: 67 Watt

Fiyat: 28.499 TL

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