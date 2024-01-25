HUAWEI MatePad Pro 13.2 incelemesiyle karşınızdayız.

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HUAWEI’nin şimdiye kadar geliştirdiği en iyi tablet konumunda olan MatePad Pro 13.2, inceliği ve hafifliğinin yanı sıra 3. Nesil M-Pencil ile dikkatleri fazlasıyla üzerine çekecek gibi duruyor.

HUAWEI MatePad Pro 13.2’nin detaylarını ve deneyimlerini ise Aydoğan aktarıyor. Bakalım bu yeni Pro tablet bizlere neler sunuyor.

HUAWEI MatePad Pro 13.2 Özellikleri