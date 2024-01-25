HUAWEI MatePad Pro 13.2 incelemesiyle karşınızdayız.
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EN İYİ HUAWEI TABLET | HUAWEI MatePad Pro 13.2 İncelemesi
HUAWEI’nin şimdiye kadar geliştirdiği en iyi tablet konumunda olan MatePad Pro 13.2, inceliği ve hafifliğinin yanı sıra 3. Nesil M-Pencil ile dikkatleri fazlasıyla üzerine çekecek gibi duruyor.
HUAWEI MatePad Pro 13.2’nin detaylarını ve deneyimlerini ise Aydoğan aktarıyor. Bakalım bu yeni Pro tablet bizlere neler sunuyor.
HUAWEI MatePad Pro 13.2 Özellikleri
- Boyut: 289,1 x 196,1 x 5,5 mm
- Ağırlık: 580 gram
- Ekran: 13,2 inç 2880 x 1920 piksel (3:2) Flexible OLED, 144 Hz,
- Ekran Geliştirme: 10 bit, DCI-P3, TÜV Rheinland Göz Konforu 3.0
- Kalem: HUAWEI M-Pencil 3. Nesil (NearLink)
- İşlemci: HUAWEI Kirin 9000W
- Grafik: Maleoon 910 MP4
- Bellek: 12 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB
- Kamera: 13 MP f//1,8 + 8 MP f/2,2
- Ön Kamera: 16 MP f/2,2 + 3D ToF
- Video: 4K 30 fps
- Ses: HUAWEI SOUND (6 hoparlör), 82 dB
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2
- Batarya: 10.100 mAh
- Şarj: 88 Watt (%0 – %100: 65 dk)