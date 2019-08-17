En çok nereden para kazanıyoruz? – Sizden Gelenler #37

Sizden Gelenler #37 videomuzda, yine sosyal medyadan bize sorduğunuz soruları cevaplandırdık.

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Soruların zaman çizelgesini hazırlayan Can Kahya’ya çok teşekkürler:

3:01 En beğendiğiniz teknik servis hangisi nedenleriyle birlikte açıklar mısınız?

15:12 Samsung Note serisi hariç hiçbir markanın kalemli ve bu fonksiyonlara sahip telefonu yok. Bu da böyle bir telefon arayanlar için tek şansının Note serisi olması demek. Sizce diğer markalar neden note serisine benzer telefonlar üretmiyor. Özellikle Çinli markaların böyle girişimler yapmaması açıkçası beni şaşırtıyor. Bence orta segmentte note serisine benzer bir cihaz çok kullanışlı olurdu.

18:10 Böyle bir şey duydum Apple cihazlar satıldığı ülkeden bağımsız olarak uluslararası garanti veriyormuş. Mesela Apple Türkiye’den cihaz aldım o cihaz ABD Apple serviste tamir edile biliyormuş . Gerçekten böyle bir durum var mı, varsa neden bütün üreticilerde yok?

22:03 Abi Şu telefon fiyatları nereye gidiyor artık nerdeyse araba fiyatına satılıyor amiral gemileri.

25:19 Ofis videoları çeken teknoloji kanalları / siteleri için ne düşünüyorsunuz? Bu arada uzun zamandır sizden ofis videosu göremiyoruz.

27:10 En çok kazandığı mecra hangisi dergi mi, hwp.com.tr mi, gazetedeki köse yazıları mı, youtube kanalı mı veya bilmediğimiz başka bir mecra mı? Ayrıca bu ise başlamak isteyen kişiler için hangi mecrayı önerir?

28:47 Note10 fiyatı düşer mi? Ne zaman düşer? Ne kadar düşer?

30:28 Videolarınızı misafir olarak katılmak için bir yerden başvuru yapmamız gerekiyor mu?

31:02 Hwp’nin gelecek planı nedir? Hep bu şekilde mi devam edeceksiniz?

33:17 Huawei P30 nasıl kapatılıyor?

34:25 Hwp çalışanları olarak satın aldığınız bir cihazın kutusunu atar mısınız yoksa ileriye dönük yatırım olarak satış ilanında büyük artı sağlayacağı için kutuyu saklar mısınız? Bu konuda tavsiyeniz nedir?

36:36 Tablet satışlarında çok büyük bir çoğunluğun Apple’a ait olmasının sebebi nedir? Sizce Androidin bu farkı kapatması uzun yıllar alır mı ve sizce tablette ios mu Android mi?