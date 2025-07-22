Bu videoda en büyük batarya kapasitesine sahip olan telefonları listeledik. Listede Türkiye’de satılan telefonlar olmasına da özen gösterdik. Türkiye’de satılan bu telefonların batarya kapasiteleri ülkeye ve bölgeye göre de değişiklik gösterebiliyor. Farklı boyutlarda olabilen bu batarya kapasiteleri regülasyonlara, yasal zorunluluklara ve navlun fiyatlarına göre değişiklik gösterebiliyor. En yüksek bataryaya sahip olan 10 telefon ise şu şekilde:
REDMAGIC 10 Pro / 10S Pro
HONOR Magic7 Lite
POCO F7
vivo V50 Lite
vivo X200 FE
HONOR 400 Pro
HONOR 400
REDMAGIC 10 Air
POCO F7 Pro
POCO X7 Pro
vivo X200 Pro
OnePlus 13
Peki siz bu telefonlardan bir tanesini kullanıyor musunuz? Ya da satın almayı düşünüyor musunuz? Bu telefonlar haricinde bir başka telefon alacak olsaydınız hangi telefonu alırdınız? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
#HONOR #Xiaomi #POCO