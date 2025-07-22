Bu videoda en büyük batarya kapasitesine sahip olan telefonları listeledik. Listede Türkiye’de satılan telefonlar olmasına da özen gösterdik. Türkiye’de satılan bu telefonların batarya kapasiteleri ülkeye ve bölgeye göre de değişiklik gösterebiliyor. Farklı boyutlarda olabilen bu batarya kapasiteleri regülasyonlara, yasal zorunluluklara ve navlun fiyatlarına göre değişiklik gösterebiliyor. En yüksek bataryaya sahip olan 10 telefon ise şu şekilde:

REDMAGIC 10 Pro / 10S Pro

HONOR Magic7 Lite

POCO F7

vivo V50 Lite

vivo X200 FE

HONOR 400 Pro

HONOR 400

REDMAGIC 10 Air

POCO F7 Pro

POCO X7 Pro

vivo X200 Pro

OnePlus 13

Peki siz bu telefonlardan bir tanesini kullanıyor musunuz? Ya da satın almayı düşünüyor musunuz? Bu telefonlar haricinde bir başka telefon alacak olsaydınız hangi telefonu alırdınız? Kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

#HONOR #Xiaomi #POCO