EMUI 8.0 maysı ayında Hono 7X için geliyor

Honor’ın orta segmente premium model olarak sunduğu akıllı telefonu Honor 7X fiyatına göre oldukça iyi donanım sunuyor. İçerisinde Kirin 659 işlemci yongası barındıran 7X, 4 GB bellek kapasitesi ve 64 GB’lık depolama alanı ile göz dolduruyor. Lakin 2017’nin aralık ayında piyasaya sürülen telefon kutusundan Android Nougat tabanlı EMUI 5.1 arayüzü ile çıkıyor.

EMUI 8.0 ile birlikte Android Oreo da geliyor

Huawei’nin alt firması Honor’dan gelen yeni bir haber ise son durumu yakın zamanda değiştirecek. Firma yaptığı bir duyuru ile Honor 7X için Oreo ve EMUI 8.0 güncellemesinin mayıs ayında geleceğini müjdeledi. Hatırlarsanız Honor, telefonu piyasaya sürdüğünde Oreo güncellemesi için 2018’in ikinci yarısı sözünü vermişti. Şimdi o sözü tutmaya hazırlanan Honor, My Drivers adlı Çin sitesinin haberine göre, resmi olarak cihazın yeni EMUI arayüzünün sabit bir duruma geldiğini ve önümüzdeki ay için yayımlanmaya hazır olduğunu belirtti.

EMUI 8.0 neler sunacak?

Yeni arayüz ile Honor 7X de son dönemin bir başka akıllı telefon müacedele kriteri yapay zekaya kavuşacak. Bu yeni arayüz sayesinde telfon kullanıcının davranış biçimini öğrenerek kendini kullanıcısına göre kişiselleştirecek ve daha hızlı çalışacak. Bellek kısmında ise sıkıştırma yapılmış durumda. Bu şekilde sürekli olarak birleştirilerek performansın daima yüksek kalması sağlanıyor.

Honor’ın açıklamasına göre güncellemeye önce sahip olmak isteyenler için 20.000 kişilik rezervasyon oluşturulmuş durumda. Lakin ne yazık ki bu rezervasyonlar sadece Çin’de kullanılan telefonlar için geçerli. Öte yandan dünyanın geri kalanı için 15 Mart’ta açılan beta başvurusuna katılanlar da güncellemeye bölgelerindeki diğer kullanıcılardan daha erken ulaşacak.