Elon Musk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Buluşması Gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım 15:30’da SpaceX ve Tesla kurucusu Elon Musk’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırladı.

Son dönemde defalarca dile getirilen Elon Musk’ın Türkiye ziyareti gerçekleşti. 8 Kasım 15:30’da Elon Musk’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gelmesi ile gerçekleşten toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de eşlik etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türksat 5A ve 5B uyduları SpaceX’in Falcon 9 roketleriyle uzaya taşınacağını açıkladı. Buradan hareketle dünkü buluşmanın Falcon 9 ile yeni Türksat uyduları nedeniyle olduğu görünürken uzay ve Tesla’nın elektrikli otomobillerinden de bahsedildiği belirtiliyor.