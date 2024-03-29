Amerikan otomotiv devi Ford, bir süredir yeni elektrikli SUV modeli olan Ford Explorer üzerinde çalışıyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Ford, Explorer piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Ford Explorer neler sunuyor?

Ford Explorer kaputun altında 170 HP gücünde bir elektrikli motor ile birlikte geliyor. Bu elektrikli motor arka tekerlere güç veriyor. Bu motora 52 kWh büyüklüğünde bir pil paketi eşlik ediyor.

Ford Explorer Extended Range versiyonu ise 286 HP gücünde bir elektrikli motora sahip. Bu elektrikli motora 77 kWh büyüklüğünde bir pil paketi güç veriyor. Otomobilin bu versiyonu 602 km menzil sunuyor. 100 km/saat hıza ise 6.4 saniyede ulaşabiliyorsunuz.

Biraz daha fazla performans arayanlar için Explorer Extended Range AWD modeli bulunuyor. Bu modelde çift motordan 340 HP güç alınıyor. Explorer Extended Range AWD modelinde pil 79 kWh olmasına rağmen menzil 529 km’ye düşüyor.

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İç tarafta ise bizleri Tesla-vari bir tasarım karşılıyor. Bu kokpitte altı kesik bir Ford direksiyon bulunuyor. Direksiyonun arkasında ise küçük bir hayalet gösterge paneli mevcut. Orta konsolda ise Tesla’lardan görmeye alışkın olduğumuz büyük bir ekran bizleri karşılıyor. Ambiyans aydınlatmalar ise birlikte daha modern bir görünüm sağlanmış.