Stellantis, Kuzey Amerika otomotiv pazarında gidişatın tersine döndüğüne inanıyor. Stellantis’e göre müşteriler daha küçük, özellikle elektrikli bir araba istiyor.

Fiat 500e , bu yılın başlarında LA Otomobil Fuarı’nda Amerikalı izleyicilere gösterildi. Görünüşe göre Stellantis bu son derece başarılı İtalyan otomobilin ABD’ye gelmesine kesin gözle bakıyordu.

Stellantis sevimli aracın ciddi bir ulaşım çözümünden çok bir moda ikonu olacağını düşünüyor. Fiat, 500e’nin sürümlerini oluşturmak için Armani, Kartell ve Bulgari’den yardım aldı. Bu noktada herhangi birinin seri üretime geçip geçmediği bilinmiyor, ancak şimdilik İtalyan işçiliğini potansiyel müşterileri cezbetmek için kullanılıyorlar.

ABD’de Fiat 500e satın almak isteyenlerin ise sabırlı olması gerekecek. Şirket, arabayı 2024’ün başında Kuzey Amerika’ya getirmeyi planlıyor. 500e’nin ABD pazar düzenlemelerini karşılamak için bazı yeniden tasarımlara ihtiyacı olacak, sonunda daha büyük bir bataryaya sahip olabilir ama umalım da arabanın kendisi büyümesin.

Avrupa versiyonu 24kWh veya 42kWh pil paketi ile donatılmış, 42kWh pile sahip model 312 km menzil sunuyor ve bu muhtemelen bu menzil ABD’de şehir içi sürüş için yeterli olacaktır.