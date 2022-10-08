Uzun mesafe kürekçisi Lebby Eyres, tüm vücut elektriksel kas stimülasyonu (EMS) kıyafeti giyerek spor salonunda ilk kez egzersiz yapmayı denediğinde garip hissettiğini söylüyor.

51 yaşındaki sporcu, “Elbiseyi giydim ve ardından antrenörler bana su püskürttü. Bunları kollarıma, bacaklarıma ve kalçalarıma bağladı. Kendi kendime düşündüm. ‘Bunları giyerek gerçekten egzersiz yapabilir miyim?” diyor.

“Sonra makinenin elektriksel uyarısı bana en sıra dışı duyumları verdi.”

Ertesi sabah Londra’daki evinde uyandığında Eyres, kaslarının tipik olarak birkaç saat çalışmaktan kaynaklanan ağrı düzeyine sahip olduğunu, ancak sadece 20 dakika egzersiz yaptığını söylüyor.

EMS nedir

EMS, doktorlar tarafından, felç geçiren hastalar veya multipl sklerozlu kişiler gibi bir dizi sağlık sorunu olan kişilerin hareketliliğini iyileştirmeye yardımcı olmak için uzun süredir kullanılmaktadır.

Kasları ve sinirleri uyarmak için düşük elektrik akımları kullanarak, anneler tarafından da doğum sırasında ağrıyı hafifletmeye çalışmak için sıklıkla başvurulur. Yapışkan pedleri beline sabitlenir. Ardından pedlerin yaydığı elektrik yükünün seviyesini ayarlamak için bir kontrolör kullanılır.

Bu sağlık kullanımları tipik olarak vücudun bir bölgesine odaklanırken, tüm vücut EMS takımları (tipik olarak kısa kollu bir üst ve şorttan oluşur) şimdi fitness ve spor salonu dünyasında hızla büyüyen bir trend.

Buradaki fikir, kaslarınızın elektrikle uyarılmasının egzersiz ve güçlendirmenin etkisini hızlandırmasıdır. Böylece, vücut kıyafeti giyerseniz 90 dakikalık bir antrenmana eşdeğer olan 20 dakikalık bir antrenman yapabilirsiniz.

Bu, çoğumuza hayali gelse de EMS sunan spor salonlarının sayısı hızla artıyor. Böyle bir sağlayıcı olan ABD zinciri Iron BodyFit, son beş yılda Fransa’da 100’den fazla salon açtıktan sonra Avrupa’da genişlemeye devam ediyor.

Bu tür bir büyüme, bir raporun 2020’de 122 milyon dolardan 2030’da 184 milyon dolara %51 büyüyeceğini söylediği EMS için genel küresel pazarı yönlendirmeye yardımcı oluyor.

İşe yarıyor mu?

EMS aslında işe yarıyor mu? Antrenmanınızın verimliliğini gerçekten artırıyor mu? Size daha az çabayla daha büyük kaslar veriyor mu? Ve daha da önemlisi: her zaman güvenli mi?

En büyük EMS vücut giysisi üreticilerinden biri olan Alman firması Miha Bodytec, “Beyne baypas yapıyoruz. Beynin kaslara hareket etmesini söyleme şekline kıyasla kası daha akıllı ve daha verimli bir şekilde tetikleyebiliriz.” diyor. Küçük elektrik yükünün derin kas dokusuna daha kolay ulaştığını da ekliyor. Giysiye su püskürterek genellikle iletkenliği artırıyorlar.

EMS fitness sektörü için sorun, işe yarayıp yaramadığına dair çalışmaların çok karışık olmasıdır. 2011’de bir rapor, EMS kullanımının “güçte önemli gelişmelere” yol açmaya yardımcı olmak için “kabul edildiğini” söyledi. Ancak daha sonra, bu tür değişikliklerin “hala belirsiz” ve “daha fazla çalışma gerektirdiğini” hemen ekledi.

Bu arada, EMS makinelerini denetleyen ABD Gıda ve İlaç Dairesi, fitness için kullanıldıklarında “bir kası geçici olarak güçlendirebileceklerini veya sıkılaştırabileceklerini”, ancak bunun yalnızca egzersiz ve diyet eşliğinde yapılabileceğini söylüyor. Ayrıca, “şoklara, yanıklara, morarmaya, cilt tahrişine ve ağrıya” neden olabileceğinden, denetimsiz cihazların kullanımına karşı uyarıyor.

Eleştiriler ve daha fazlası

İsviçreli spor bilimi uzmanı olan Nicola Maffiuletti de uzun süredir tüm vücut EMS’sini eleştirmekte.

“Özellikle, tüm vücut elektriksel stimülasyonunun uygun şekilde dozlanması son derece zordur” diyerek, düşük dozun hiçbir etkisi olmadığını, aşırı dozun ise kas hasarına neden olabileceğini de sözlerine ekledi.

Maffiuletti, “Yani, tüm vücut elektriksel stimülasyonunun zararlı etkilerine karşı yararlı etkilerine nesnel olarak bakarsak, kullanımı lehine güçlü bir argüman yoktur.” diyor.

ABD’li halterci Robert Herbst’ın tüm vücut EMS’ine karşı çıkıyor. 64 yaşındaki adam bunun işe yaramadığı fikrinde Birkaç dünya ve Amerika şampiyonluğu kazanan ve hala yarışan Herbst, “EMS’in kaslarınıza uyguladığı stres, halterin yarattığı mikro travmayı yaratmak için yetersiz” diyor.

Yine de ABD’li egzersiz fizyoloğu Tom Holland, tüm vücut EMS’in insanları daha fazla egzersiz yapmaya teşvik edebileceği için faydalı olduğunu söylüyor. “Egzersizler EMS ile yapıldığında daha eğlenceli” diyor. Bununla birlikte, ABD’deki fiyatların 125 dolara varan fiyatlarıyla genellikle ucuz olmadığını söylüyor.

Londra’ya döndüğünde Eyres, 2021 Talisker Whiskey Atlantic Challenge’da Atlantik’te kürek çekmesine yardım etmek için tüm vücuduna EMS’i kullandı. Üç arkadaşıyla birlikte bir teknede kürek çekerek etkinliği başarıyla tamamladılar. Kısmen EMS kullanımı sayesinde “kaslarım şimdi 21 yaşımdan çok daha iyi” diyor.