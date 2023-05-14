Geçtiğimiz haftalarda Ekşi Sözlük’e erişim engeli getirilmişti. İnternet sitesinin yetkilileri mahkeme yoluyla erişim engelini açtırmıştı. Ancak devamında tekrardan erişim engeli getirilmişti. Bunun üzerine eksisozluk2023 alan adı ile hizmete devam eden Ekşi Sözlük’ün bu alan adına da erişim engeli getirildi.

Ekşi Sözlük yetkilileri ise şu şekilde bir açıklamada bulundu:

“merhaba, erişim engeli konusunda yine bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz. henüz tarafımıza tebliğ edilmiş bir kararın bulunmadığını bilmenizi isteriz. bir önceki engelleme sürecinde yaşadığımız gibi, yine sözlük’te algı çalışması yapan bir grup kullanıcıya yaptırım uygulamamızı takiben sözlük’e erişim engeli getirildi. ekşi sözlük’ün etkisi içeriklerin ve gündemin her fikirden kullanıcılar tarafından organik olarak oluşturulmasından gelmekte. bu etkiyi algı çalışmalarına malzeme ederek kötüye kullanmaya çalışan organize ekiplere her zaman müdahalede bulunuyoruz. tüm bu hukuksuz engellemelere rağmen, kendi düşüncesini paylaşmak ve başka düşünceleri okumak isteyen tüm kullanıcılarına alan sağlamaya devam edeceğiz.”

Ekşi Sözlük yetkilileri erişim engelinin hukuksuz olduğunu iddia ediyor. Bunun yanı sıra kendilerine bir tebliğde bulunulmadığını da söylüyorlar. Ekşi Sözlük erişim engeli kararının takipçisi olacağız. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Hardware Plus’ı takipte kalın!