2014 yılında kurulan EcoDataCenter, son teknoloji veri merkezleriyle büyük başarılara imza attı. İsveç’in dört farklı bölgesinde birden fazla veri merkezi işleten EcoDataCenter, yapay zeka (AI) ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) için artan talebi karşılamak amacıyla operasyonlarını büyütmeye ve genişletmeye devam ediyor. Gerçekleşen iş birliği, EcoDataCenter’ın sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdü ile Vertiv’in verimli altyapı ve çevre koruma ilkeleri arasındaki mükemmel uyuma dayanıyor.

Falun’daki iki yeni veri merkezinin 2025 yılının başında faaliyete geçmesi planlanıyor. Proje, toplam kapasitesi yaklaşık 12 MW olan 96 adet Vertiv™ Liebert® PCW soğutulmuş su soğutma ünitesinin kurulmasını öngörüyor. Bu zemine monte sistemler, optimize edilmiş bataryalar ve iç bileşenlerin aerodinamik tasarımıyla enerji tüketimini azaltmayı hedefliyor. Ayrıca, üniteler müşteri taleplerine göre özelleştirildiği için soğutma verimliliği artıyor ve atık ısının etkili bir şekilde yeniden kullanımı sağlanıyor.

Her türlü kabiliyete sahip

EcoDataCenter CTO’su Mikael Svanfeldt, “Enerji verimliliği, güvenilir çözümleri, yüksek uzmanlığı ve hizmetleri nedeniyle Vertiv’in soğutma sistemlerini tercih ettik. Vertiv, yenilikçi teknolojik gelişmeleri hızlı bir şekilde ürünlerine entegre etme kabiliyetine sahip” dedi.

Önemli çözümler sağlanıyor

Vertiv Kuzey Avrupa ortak yerleşim ve hiper ölçek stratejik segment ve iş ortakları direktörü Victor Elm, “EcoDataCenter ile yapılan bu iş birliği, Vertiv için İsveç pazarında önemli bir başarıyı temsil ediyor. Vertiv ve EcoDataCenter, sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemek amacıyla yenilikçi, verimli ve güvenilir çözümler uygulamak konusunda bir iş birliği geçmişine sahip. Bu deneyim, her iki şirketin de gelecekteki ihtiyaçları daha iyi öngörmesini sağlıyor” dedi.

Vertiv ve EcoDataCenter, yapay zeka (AI) ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) uygulamalarını desteklemek amacıyla teknoloji ortaklıklarını sürdürmeyi planlıyor. Vertiv’in yenilikçi çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Vertiv.com adresini ziyaret edin.