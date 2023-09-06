E-ihracatın gücü, işletmelerin coğrafi sınırları aşarak küresel pazarlarda yeni başarı hikayeleri yazmalarını mümkün kılıyor. Kepçe kulak sorunu yaşayan yetişkinlere estetik bir görünüm elde etme fırsatı sağlayan EARLAP, MegaMerchant’ın desteğiyle, Amazon üzerinden gerçekleştirdiği Almanya, İngiltere ve Amerika gibi ülkelerdeki satışlarını artırıyor.

EARLAP, Walmart’ta satışa başlayan ilk Türk markalarından oldu

Küreselleşen dünyada, markaların uluslararası pazarda var olması ve ürünlerini doğru kanallarda başarılı bir şekilde konumlandırması kritik bir önem taşıyor. E-ihracat yapmak isteyen herkesin yanında olma vizyonuyla yola çıkan MegaMerchant, EARLAP iş birliği ile e-ihracatın gücünü bir kez daha kanıtlıyor. EARLAP, hipoalerjenik yapışkan yüzeyi sayesinde ayrık duran kulakları baş bölgesine yakın tutarak estetik bir görünüm elde etme fırsatı sağlıyor. Türkiye merkezli EARLAP, MegaMerchant’ın desteğiyle uluslararası pazarda varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

Daha öncesinde, Amazon UK ve Amazon US üzerinden satışlarını gerçekleştiren EARLAP, e-ihracat dünyasında karşılaştığı bilgi eksikliği ve etkili yönetim konusundaki zorluklar sebebiyle, ürünlerinin gerçek potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarmada engellerle karşılaştı. Tam bu noktada devreye giren MegaMerchant, EARLAP’ın marka yönetimi ve Amazon üzerindeki faaliyetlerini üstlenerek, markayı uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma taşıdı. Gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, EARLAP’in marka yönetimi ve Amazon faaliyetleri daha etkin bir şekilde yönlendirilmeye başlandı. MegaMerchant’ın deneyimli ekibi, EARLAP ürünlerinin içeriklerini optimize ederek etkili bir pazarlama stratejisi oluşturdu. Bu strateji sayesinde, organik görüntülenme sayısı ve satışlar önemli ölçüde arttı. MegaMerchant’ın sağladığı destekler ile EARLAP, 2023 Şubat ayından haziran ayına kadar birim bazında ürün satışlarında yüzde 44’lük önemli bir artış elde etti. Mayıs ayında ABD pazarında konumlanan EARLAP, nisana kıyasla birim bazında ürün satışlarını yüzde 6 oranında artırdı. EARLAP’in Kurucu Ortağı ve CEO’su Görkem Türe, MegaMerchant ile Walmart, Etsy ve Joom’da satışa başlamalarının ardından satışlarının büyük ölçüde arttığını belirtti.

EARLAP, Konsorsiyum bünyesinde e-ihracat teşvik talebi onaylanan ilk marka oldu

MegaMerchant Kurucusu ve CEO’su Yaman Alpata, “Küresel düzeyde 770 milyar dolar pazar payını aşan e-ihracatın önemi, yerli üreticiler, perakendeciler ve KOBİ’ler için her geçen gün artıyor. MegaMerchant olarak, Türk markalara, Amazon, Etsy, eBay, AliExpress, Joom, Walmart gibi, 50’den fazla ülkede, 15’ten fazla yerel ve global platformun kapılarını açmaya devam ediyoruz. EARLAP ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği, etkili e-ihracat stratejisinin gücünü ve doğru iş birliklerinin ortaya çıkardığı potansiyeli açıkça gözler önüne seriyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ilk E-İhracat Konsorsiyumu olarak, uluslararası pazarlara açılma sürecinde işletmelerin karşılaştığı zorlukları yakından tanıyan uzman ekibimizle markaların büyüme potansiyellerini maksimize etmek için çabalıyoruz. Global pazara yeni giriş yapacak olan markalara destek olmanın yanı sıra, bu pazarlarda mevcut olarak faaliyet gösteren ancak faaliyet gösterdikleri ülkelerin tüketim dinamiklerini bilmeyen ve etkili yönetim sağlamakta zorluk yaşayan markaların da yanında oluyoruz. Bu sayede, markaların ürünlerinin gerçek potansiyellerini daha etkili şekilde ortaya çıkarmalarını sağlıyoruz. EARLAP’in Amazon’da karşılaştığı engelleri aşmasına ve markasını uluslararası pazarda başarılı bir şekilde konumlandırmasına yardımcı olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Yaman Alpata: “Markaların hangi ülkede hangi ürünlerin satılacağını bilmeleri oldukça önemli.”

Kalıcı başarıya ulaşmak için ise her biri ayrı uzmanlık gerektiren e-ihracat süreçlerinin ilgili pazar ve pazaryerlerinin regülasyonları ile uyumlu şekilde yürütülmesi gerekiyor. Çeşitli belirsizlikler ve know-how eksikliği nedeniyle kendi alanında çok başarılı olan birçok şirketin, e-ihracatın getirilerinden tam anlamı ile faydalanamadığının altını çizen Yaman Alpata, “Markaların hangi ülkelerde hangi ürünleri satacaklarını bilmeleri oldukça önemli. Konumlandırma konusundaki uzman ekibimiz ile markaların önündeki bu gibi belirsizlikleri ortadan kaldırıyoruz. Markaların MegaMerchant satıcı hesabı altında 1 haftada ve sıfır yatırım ile satışa başlamalarına, paralelde de kendi altyapılarını kurarak büyümelerine olanak sağlıyoruz” diyor.