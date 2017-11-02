EA, Bir Süre Nintendo Switch için Oyun Çıkartmayacağını Açıkladı

Switch’te FIFA 18’in yayınlanmasının ardından Electronic Arts, Nintendo’nun platformuna daha fazla oyun getirmek için acele etmeyeceğini açıkladı.

EA finans direktörü Blake Jorgensen Wall Street Journal ile (WSJ muhabiri Takashi Mochizuki ile Twitter aracılığıyla) yaptığı bir röportajda, yayımcı şirketin konsolun piyasada geçirdiği zamanı gözlemleyeceğini ve bunun için daha fazla oyun yapmaya karar vermeden önce tam bir yıl beklemeyi planladığını söyledi.

Jorgensen aynı zamanda, FIFA 18’in Nintendo Switch cihazları üzerindeki başarısını konuşmak için daha çok erken olduğunu belirtti. EA kullanıcılarının tam olarak ne istediğini daha iyi bir şekilde anlamak için, konsolun kat edeceği yolu ve kullanıcılarını gözlemleyeceğini bildirdi.