EA, Hayranları Tarafından Çalıştırılan Eski Oyunlarına Ait Sunucuları Kapattırıyor

Bir grup hayran tarafından çalıştırılan sunuculara ait eski oyunların, dikkat çekici seviyede ilgi görmeye başladığını gören EA, hukuk departmanını devreye soktu ve hayranlarından bu işi durdurmalarını istedi.

2014 yılından bu yana, Revive Network adıyla yürütülen gönüllüler grubu Battlefield 2, Battlefield 2142 ve Battlefield Heroes gibi oyun sunucularının çalışmasını sağlıyordu. Fakat ekip, bu hafta itibariyle, Electronic Arts’ın yayımcılarından gelen yasal bir talep sebebiyle ne yazık ki dağılmak zorunda kaldı. “Fazla uzatmadan: Electronic Arts Inc. hukuk ekibi bizimle temasa geçti ve bizden fikri mülkiyetlerini dağıtmayı ve kullanmayı bırakmamızı istedi.” şeklinde açıklamada bulunan Revive Network ekibi, bu haberi kendi siteleri üzerinden paylaştı. Üzüntülerini dile getiren Revive Network ekibi, ayrıca “Serilerin hayranları olarak, bu şartlara saygı duyacağız.” dedi.

EA’ın bir kaç eski Battlefield oyununa çevrimiçi ortam sağlayan GameSpy’ın 2014 yılında devre dışı bırakılması nedeniyle bu oyunlar kapanmanın eşiğinde idi. Bununla başa çıkabilmek için Revive, eski Battlefield oyunlarının değiştirilmiş sürümlerini, kendi sunucu altyapılarına erişim izni veren bir başlatıcı ile birlikte dağıtıyordu. Süreç, Battlefield 2 ile 2014’te başladı ve geçen yıl Battlefield 2142’ye, birkaç ay önce de Battlefield Heroes ile genişletilmişti.

Revive, yakın geçmişte canlanan Battlefield Heroes için yaklaşık 175.000 oyuncu da dahil olmak üzere oyunlarında 900.000 ve üzeri kayıtlı hesap olduğunu iddia etti.