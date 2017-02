E3 Kapılarını İlk Kez Halka Açıyor!

Dünyaca ünlü oyun fuarı E3, organize edildiği günden beri ilk kez 2017 yılında halka kapılarını açacak.

Eğer bir oyuncu iseniz, E3 fuarının ne olduğunu az çok bilirsiniz. Tam adı Electronic Entertainment Expo olup, her yılın haziran ayında Los Angeles‘ta yapılan bu etkinlik; tarihinde bir ilke imza atacak. Etkinliği her yıl organize eden firma olan The Entertainment Software Association, kişisel web sitelerinde yaptığı açıklama ile 15.000 adet bileti halka açık olarak satışa sunacak. Durumun böyle olmasıyla bu sene akın akın insanların, oyuncuların gidebileceğini şimdiden tahmin edebiliriz. 250 dolar (928 TL) fiyatı ile bu biletler 13 Şubat Pazartesi günü satışa sunulacak. Eğer 13 Şubat günü biletleri alırsanız, maliyeti 100 dolar daha düşerek toplamda 150 dolara (557 TL) gelecek. Etkinliklerde bile pre-order sistemini gördüğümüz bu günlerde, bu tarz indirimlerin yapılması, E3’e gitmeyi kafasına koymuş oyuncular için daha makul bir seçenek gibi duruyor. Alacağınız bu biletler size fuar içerisindeki panellere girişlere, gösteri fuarına ve diğer birçok yere girmenize olanak sağlayacak. Etkinliğe dair tüm planlama çizelgelerini önümüzdeki haftalarda duyurulmasını bekliyoruz.

Önceki senelerde katılımcıların (ya da katılamayan dersek daha doğru olacak) ilgili firmaya yoğun istekleri sonucunda böyle bir uygulamaya giden The Entertainment Software Association; bu 15.000 adetin tamamen stratejik bir düşünceden sonra oluştuğunun altını çizmekte. “Bu değişen bir sektör. E3 fuarı her zaman bu değişimin ihtiyaçlarına ayak uyduran ve karşılayan bir fuar oldu. Bu fuarın halka açılması kararını vermemizde ve bunun olacak olmasında emeği olan tüm üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diyerek, E3’ün oyun sektörü için ne kadar güçlü bir yapı olduğunu dile getiriyor.

Geçtiğimiz sene E3 2016 fuarında 65 milyardan fazla medya ile ilişkili konu çıkmış olan bu etkinlik, oyun sektöründe Gamescom ve PAX etkinlikleri ile beraber en önemli fuarlar arasında yerini alıyor. Kendilerine sürekli ” Nasıl daha fazla kişinin ilgisini üzerimize çekeriz?” gibi sorular sormuş olan firma; bu 65 milyarın bir tesadüf olmadığını, gücünü, sevenleri ile olan ilişkileri sayesinde kazandıklarını tekrar tekrar söylüyor. Belki de sektörün en önemli ve en büyükleri arasında değil, en büyüğün ta kendisi olan bu fuar; bu sene 13 – 15 Haziran arasında Los Angeles’ta kapılarını açacak. Biz gidemeyenlerin; Twitch, YouTube ya da benzeri sosyal platformlardan takip edeceği bu etkinlik, 2021 yılına kadar Los Angeles’ta olacak.