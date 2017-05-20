E-Posta Alıcılarınızı Nasıl Artırırsınız?

E-posta ile reklam ve pazarlama kampanyaları pek çok şirket için muazzam bir öneme sahip. 2012 yılında dünyada yaklaşık 3.3 milyar e-posta hesabı mevcuttu. Bu sayı 2016 yılının sonlarında 4 milyar sınırını aştı. Son yapılan araştırmalara göre, gelişmiş bir e-posta pazarlama stratejisi, firmalara üst düzeyde fayda sağlayabilir. Bu tür bir kampanya; yeni müşteriler çekmekte, güçlü ilişkiler kurmakta ve satışları artırmakta fayda sağlayabilir. Ancak en kritik nokta e-posta alıcılarının sayısını artırmak ve bu, kesinlikle ciddi bir efor gerektiriyor. Peki bunu başarmak için neler yapmak gerekiyor?

E-posta imzanızda, bir etkinleştirme bağlantısı veya köprü eylemi mesajı (BTA) kullanırsanız hemen hemen her alıcıyı abone haline dönüştürmeniz mümkün. Bir Gmail hesabınız varsa, ayarları tıklayın ve ardından imza bölümünü bulacağınız “genel” bölümüne gidin. Burada bir e-postaya dilediğiniz gibi bağlantı ekleyebilirsiniz.

Basit ama etkili yöntemler

Diğer bir yöntem ise mıknatıs bağlantılar kullanmak. Bu, e-posta okuyucularını listeye eklemek için ciddi bir avantaj sağlayacaktır. PDF, e-kitap, video ve infografi dizisi gibi mimariler oluşturma yetenekleriniz yoksa hayal kırıklığına uğramanız gerekmiyor. Zira printfriendly.com tam da bu iş için biçilmiş kaftan. Siteyi ziyaret edin ve gereken URL’yi girin ve işi sizin yerinize yapmasını bekleyin.

Twitter profili oluşturmak da faydalı olacaktır. Günümüzde Twitter’dan faydalanmayan kişilerin sayısı sınırlı. Eğer e-postanıza bir Twitter profili eklerseniz, e-postalarınızı çok daha çekici hale getirebilirsiniz. Aynı Twitter gibi çok kullanılan bir sosyal medya platformu da Facebook. İmzanıza Facebook bağlantısı eklemek de büyük fayda sağlayacaktır.

Güncel araştırmalara göre, sosyal medyaya zaman harcayan pazarlamacılar kesinlikle daha fazla e-posta abonesi kazanıyor. Ancak sosyal medyada bir hesabınız bulunması yeterli değil. Kesinlikle söz konusu servislerde aktif konumda bulunmalısınız. Sosyal medyadan, işyerinizle ilgili bol bol bilgi paylaşın. Basit bir örnek verelim: Bir restoran sahibiyseniz bol bol yemek fotoğrafları paylaşımında bulunun.

Bunlar basit olmalarına rağmen fazlasıyla etkili yöntemler. Üstelik herhangi bir maliyete neden olmazlar. Böylece elektronik posta alıcılarınızın sayısını yükseltirken, cebinizden de para çıkmayacak; tam aksine banka hesabınız kabaracaktır. Ancak tekrar vurgulamak istiyoruz: Sosyal medyayı etkin olarak kullanmak muazzam bir öneme sahip.