Dyson Zone gürültü önleyici ve hava temizleyici kulaklıklar, bu yılın başlarında duyurulduğundan beri radarda. Duyuru sırasında bazı detaylar eksikken, Dyson şimdi eksik olan bazı bilgileri sağladı. Kulaklıkların pil kapasitesi, kullanılabilirlik bilgileri ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Dyson Zone kulaklıklar, Ultra Mavi/Prusya Mavisi ve Prusya Mavisi/Parlak Bakır olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacak. Dyson Zone ön siparişle sunulacak ancak ön sipariş süreci randevuyla yapılacak. Kulaklıkların Prusya Mavisi/Parlak Bakır renk varyantı yalnızca Dyson’dan temin edilebilir. Dyson Zone ikinci bir elektrostatik karbon filtre gibi birkaç ek özellik ve yetenekle gelecek. Elektrostatik filtreler değiştirilmeden 12 aya kadar kullanılabilir. Diğer ekstralar, yumuşak bir kese ve bir uçak içi adaptör kitidir. Ancak her iki model de bir vizör ve özel bir manşonun yanı sıra bir temizleme fırçasıyla birlikte gelir.

Dyson Zone maskeli kulaklıklar için hava temizleme sistemi, asidik gazları gidermek için Potasyumla zenginleştirilmiş karbon içeren çift katmanlı bir tasarıma sahiptir. Filtrelerin %99,99 etkili olduğu ve partiküllerin %99’unu bloke edebildiği iddia edilmektedir.

Dyson Zone gürültü önleyici ve hava temizleyici kulaklıklar, 38dB’ye kadar gürültü engelleme sunar ve 40 mm neodimyum sürücülerle donatılmıştır. Ses eşitleme özelleştirmesi, MyDyson uygulaması kullanılarak gerçekleştirilebilir. Dyson EQ, Bass Boost ve Neutral olmak üzere üç eşitleme seçeneği vardır. Kulaklıklar, Bluetooth 5.0 bağlantısını destekler.

Dyson Zone’un 2.600 mAh pili vardır ve pil ömrü, hava filtreleme sisteminin kullanım süresine bağlıdır. Filtreleme kullanılmadığında 50 saate kadar oynatma sağlayabilir. Vizörle kullanıldığında pil ömrü önemli ölçüde 2.5 saate düşer.

Dyson, Dyson Zone hava temizleyici kulaklıkların Mart 2023’te ABD pazarına ulaşacağını söylüyor. Fiyatlandırmaya göre, Dyson Zone 945 dolardan başlayacak. Dyson Zone kulaklıkların devasa fiyat etiketi, onu AirPods Max’in fiyatının neredeyse iki katına çıkarıyor. Dyson’ın web sitesinde ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Demo mağazalarında satışa sunulacak.