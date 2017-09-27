Dyson da Elektrikli Otomobil Yatırımı Yapan Şirketler Arasına Katıldı

Dyson da Elektrikli Otomobil Yatırımı Yapan Şirketler Arasına Katıldı

27 Eylül, 2017 Otomobil 0 yorumlar

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Elektrikli süpürge modelleri ile dünyaca ünlü olan Dyson, elektrikli araç projesine tam 2.6 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu.

Dyson’ın bu yatırımının yarısı aracın kendisine yarısı da bataryalarına gidecek. Şirket 2020 yılı itibariyle ilk elektrikli aracını üretmiş olmayı hedefliyor.

Şirketin elektrikli araç projesinde 400 mühendis çalışıyor ve proje yaklaşık 2.5 yıldır geliştiriliyor. Şirket sonunda bu projeyi açıklamak durumunda kaldı çünkü bu tarz projeleri saklamaya çalışmak donanım üreticileri ile anlaşma yapmayı zorluyor.

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