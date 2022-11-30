Corning Incorporated bugün en yeni cam yeniliği olan Corning Gorilla Glass Victus 2’yi tanıtarak Corning Gorilla Glass portföyünü genişletti. Gorilla Glass Victus 2, beton gibi pürüzlü yüzeylere düştüğünde kırılma olasılığını azaltan yeni bir cam bileşimine sahiptir. Bununla birlikte, iki yıl önce çıkan selefi Gorilla Glass Victus ile aynı çizilme direncine sahip.

Corning tarafından yürütülen iç araştırmaya göre, üç ana akıllı telefon pazarındaki (Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri) alıcıların yüzde 84’ü dayanıklılığı markanın kendisinden önce en önemli satın alma faktörü olarak sıraladı.

Başkan Yardımcısı, “Bilim adamlarımız asfalttan daha sert yüzeylere bel hizasından düşmeye dayanabilecek bir cam bileşimi üretmek zorundaydı, bu da hem kapak camı üzerindeki yükü hem de kırılma olasılığını artırıyordu. Gorilla Glass Victus 2, müşteriler ve OEM’ler için dayanıklılığı yeniden tanımlıyor,” dedi.

Akıllı telefonlar dijital yaşamlarımızın odak noktasıdır ve çizilmeye ve düşmeye karşı dayanıklılık ihtiyacı, net, hasarsız ekranlara olan güvenimizle birlikte artmıştır. Ayrıca, “Yüzeyler önemlidir ve beton gibi pürüzlü yüzeyler her yerdedir.” dedi.

Gorilla Glass Victus 2, laboratuvar testleri boyunca beton üzerine bir metreden düşmeye karşı dayanıklıdır. Diğer üreticilerin rekabetçi alüminosilikat camları genellikle yarım metre veya daha az yükseklikten düştüğünde kırılır. Şirket, Gorilla Glass Victus 2’nin asfalt üzerinde 2 metreye kadar düşmeye dayanabildiğini ve benzer alüminosilikat camlara kıyasla çizilmeye karşı dört kat daha dayanıklı olduğunu da sözlerine ekledi.

Şirket Gorilla Glass’ın 45 büyük markanın 8 milyar cihazında kullanıldığını söyledi. Corning, performansı artıran, yeni bağlantı özellikleri sunan, yenilikçi tasarımlara olanak tanıyan ve artırılmış gerçeklik ve 3D algılama ile etkileşimli kullanıcı deneyimlerini destekleyen yarı iletken ürünler için pazar lideri kapak camları ve cam ve optiklerle inovasyon geleneğini sürdürüyor.

İçindekiler Kullanılabilirlik

Kullanılabilirlik

Piyasaya sürülmesiyle ilgili olarak, Gorilla Glass Victus 2 şu anda bir dizi müşteri tarafından değerlendiriliyor ve önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi bekleniyor.