Duolingo Yeni Bir Dil Öğrenme Sürecini Rekabete Çeviriyor

Bu yılın Ekim ayında Duolingo yeni bir dil öğrenmenizde yardımcı olacak bir takım chatbotları duyurmuştu şimdi ise bu sürece bir de insan faktörü ekliyor.

Bugün Duolingo, Language Clubs adını verdiği bir yenilik tanıttı ve bu özellikte arkadaşlarınızla bir araya gelerek ya da sizinle aynı dili öğrenmeye başka kullanıcılarla yarışabileceksiniz. Bu fikir günümüzde popüler olan bir çok fitness uygulamasında bu özellik uzun zamandan beri kullanılıyor.

Uygulamanın iOS ve Android sürümlerinde kullanıcılar elde ettikleri başarıları yayınlayabilecek. Bu kısım arkadaşlar ve diğer kullanıcılar tarafından görülebilecek. Ayrıca haftalık olarak düzenlenen bir liderlik tablosu da yer alıyor. Şirket böylelikle insanları yeni dil öğrenme konusunda rekabetle teşvik edecek. Language Clubs şu an için 20 dilde yer alıyor. Yeni yıla girerken kendinize bir hedef arıyorsanız yabancı dil öğrenmek bu hedeflerden bir tanesi olabilir.