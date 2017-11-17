Dünyanın İlk Kafa Nakli Gerçekleşti!

Dünya bilim ve sağlık gündeminde merakla beklenen İtalyan Profesör Sergio Canavero’nun gerçekleştireceği kafa nakli, 18 saat süren operasyon sonucu gerçekleşti.

Sağlık bilimi konusunda dönüm noktası olarak kabul edilen ve İtalyan Profesör Sergio Canavero’nun yapacağı kafa nakli nihayet gerçekleşti. Çin’de yapılan ve bir ceset üzerinden gerçekleştirilen kopuk bir başı yeni bir omurgaya nakletme işlemi, 18 saat süren operasyon sonucunda başarıyla gerçekleştirilmiş oldu. Ancak asıl beklenen nakil işleminen farklı olarak bu işlemin canlı bedenler arasında değil, cesetler üzerinde gerçekleştiğini belirtmekte fayda var.

Bu başarılı deneme sonrasında son aşama olarak canlı bir beden üzerinden nakil geçecek olan Canavero, ağır bedensel engelli Rus bilgisayar bilimcisi Valery Spiridonov ile canlı beden nakili konusunda anlaşmıştı. Ancak Valery’nin geri adım atması sonucu bu durum bahsi geçen bilimci yerine farklı bir beden ile olacağı belirtiliyor.

Bunun üzerine ameliyatı gerçekleştirecekleri Çin’de yeni bir gönüllü bulan Conavero, Harbin Tıp Üniversitesi’nden bir meslektaşı ile beraber bu ameliyatı yapacak. Yani cansız bedende gerçekleştirilen 18 saatlik kafa nakli yakın sürede canlı beden için de gerçekleştirilmiş olacak.