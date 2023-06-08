Teknoloji fiyatları tüm dünyada yükselmeye devam ederken, amiral gemisi akıllı telefonlar eskiden 600-700 dolar civarındayken şimdi 1000 doların üzerine çıkabiliyor. Artık kameralar, oyun yetenekleri ve çok daha fazlası gibi özelliklere sahipler. Ülkemizde ise durum daha da kötü. Son 30 gün içinde Apple ürünlerine üç kez zam yaptı. Bu, Türkiye’nin şu anda dünyanın en pahalı iPhone’unu sattığı anlamına geliyor. İşte ayrıntılar…

Dünyanın En Pahalı iPhone’u Türkiye’de!

Apple, WWDC 23 etkinliğinden sonra Apple Store’u yenilemiş ve yeni ürünlerini eklemişti. Dünya için yeni ürün demek bizim için zam demek olduğundan Pazartesi fiyatlara zam yapılmıştı. Bugün ise yani 3 gün sonra Apple Türkiye bir zam daha yaptı.

Bu zam sonrası iPhone 14 fiyat 42.999 TL, iPhone 14 Plus fiyatı 46.999 TL, iPhone 14 Pro fiyatı 54.999 TL ve iPhone 14 Pro Max fiyatı ise 56.999 TL oldu.

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Zamlarla birlikte dünya çapında da yankıya sebep oldu. Gizmochina’da yer alan habere göre, “ekonomik kriz Türk lirasının değerinin hızla düşmesine neden oldu. Bu durum, yüksek vergi oranları ve dolar kuruyla birlikte ithal ürünlerin fiyatlarında artışa yol açtı. Ürünlerini Türkiye’de satan Apple, fiyatlarını bir ay içinde birden fazla kez ayarlamak zorunda kaldı. Sonuç olarak, 1TB depolama alanına sahip iPhone 14 Pro Max, Türkiye’den satın alındığında dünyanın en pahalı iPhone’u haline geldi.” şeklinde yabancı basında yer aldı.

Dünyadaki fiyatlar

1TB depolama alanına sahip iPhone 14 Pro Max’in ABD’deki fiyatı 1.599 dolar. Türkiye’de ise bu fiyat iki katından fazla, 3.273 dolar. Ancak bu tutarın yalnızca 1.636 doları Apple’a gidiyor. Paranın geri kalanı vergi olarak gidiyor. İşte iPhone’ların dünyada en pahalı olduğu ülkelerin listesi:

Country Local Price in US$ Turkey TL 42.499 1818.00 Brazil R$ 7599 1547.82 Hungary Ft 449990 1307.14 Czech Republic CZK 26490 1199.91 Denmark DK 8299 1192.14 Mexico Mex$ 20999 1210.60 Netherlands € 1019 1090.44 Belgium € 1019 1090.44 Germany € 999.00 1069.04 Austria € 999 1069.04 Ireland € 1029.00 1101.15 Italy € 1029 1101.15 Portugal € 1039 1111.85 Finland € 1039 1111.85 Spain € 1009 1079.74 France € 1019 1090.44 Luxembourg € 985.32 1054.40 Switzerland CHF 929 1022.03 United Kingdom £ 849 1056.88 India ₹ 79900 967.72 New Zealand NZ$ 1599 967.09 Singapore S$ 1299 963.15 Norway kr 10990 995.55 Thailand ฿ 32900 945.32 Korea ₩ 1250000 957.11 Philippines ₱ 56990 1017.00 China RMB 5999 841.50 Japan ¥ 119800 855.82 Taiwan TW$ 27900 907.85 Malaysia RM 4199 911.34 Hong Kong HK$ 6899 879.78 Australia A$ 1399 931.69 UAE AED 3399 925.41 Canada C$ 1099 822.27 USA US$ 799 799.00