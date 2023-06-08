Teknoloji fiyatları tüm dünyada yükselmeye devam ederken, amiral gemisi akıllı telefonlar eskiden 600-700 dolar civarındayken şimdi 1000 doların üzerine çıkabiliyor. Artık kameralar, oyun yetenekleri ve çok daha fazlası gibi özelliklere sahipler. Ülkemizde ise durum daha da kötü. Son 30 gün içinde Apple ürünlerine üç kez zam yaptı. Bu, Türkiye’nin şu anda dünyanın en pahalı iPhone’unu sattığı anlamına geliyor. İşte ayrıntılar…
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Dünyanın En Pahalı iPhone’u Türkiye’de!
Apple, WWDC 23 etkinliğinden sonra Apple Store’u yenilemiş ve yeni ürünlerini eklemişti. Dünya için yeni ürün demek bizim için zam demek olduğundan Pazartesi fiyatlara zam yapılmıştı. Bugün ise yani 3 gün sonra Apple Türkiye bir zam daha yaptı.
Bu zam sonrası iPhone 14 fiyat 42.999 TL, iPhone 14 Plus fiyatı 46.999 TL, iPhone 14 Pro fiyatı 54.999 TL ve iPhone 14 Pro Max fiyatı ise 56.999 TL oldu.
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Zamlarla birlikte dünya çapında da yankıya sebep oldu. Gizmochina’da yer alan habere göre, “ekonomik kriz Türk lirasının değerinin hızla düşmesine neden oldu. Bu durum, yüksek vergi oranları ve dolar kuruyla birlikte ithal ürünlerin fiyatlarında artışa yol açtı. Ürünlerini Türkiye’de satan Apple, fiyatlarını bir ay içinde birden fazla kez ayarlamak zorunda kaldı. Sonuç olarak, 1TB depolama alanına sahip iPhone 14 Pro Max, Türkiye’den satın alındığında dünyanın en pahalı iPhone’u haline geldi.” şeklinde yabancı basında yer aldı.
Dünyadaki fiyatlar
1TB depolama alanına sahip iPhone 14 Pro Max’in ABD’deki fiyatı 1.599 dolar. Türkiye’de ise bu fiyat iki katından fazla, 3.273 dolar. Ancak bu tutarın yalnızca 1.636 doları Apple’a gidiyor. Paranın geri kalanı vergi olarak gidiyor. İşte iPhone’ların dünyada en pahalı olduğu ülkelerin listesi:
|Country
|Local Price
|in US$
|Turkey
|TL 42.499
|1818.00
|Brazil
|R$ 7599
|1547.82
|Hungary
|Ft 449990
|1307.14
|Czech Republic
|CZK 26490
|1199.91
|Denmark
|DK 8299
|1192.14
|Mexico
|Mex$ 20999
|1210.60
|Netherlands
|€ 1019
|1090.44
|Belgium
|€ 1019
|1090.44
|Germany
|€ 999.00
|1069.04
|Austria
|€ 999
|1069.04
|Ireland
|€ 1029.00
|1101.15
|Italy
|€ 1029
|1101.15
|Portugal
|€ 1039
|1111.85
|Finland
|€ 1039
|1111.85
|Spain
|€ 1009
|1079.74
|France
|€ 1019
|1090.44
|Luxembourg
|€ 985.32
|1054.40
|Switzerland
|CHF 929
|1022.03
|United Kingdom
|£ 849
|1056.88
|India
|₹ 79900
|967.72
|New Zealand
|NZ$ 1599
|967.09
|Singapore
|S$ 1299
|963.15
|Norway
|kr 10990
|995.55
|Thailand
|฿ 32900
|945.32
|Korea
|₩ 1250000
|957.11
|Philippines
|₱ 56990
|1017.00
|China
|RMB 5999
|841.50
|Japan
|¥ 119800
|855.82
|Taiwan
|TW$ 27900
|907.85
|Malaysia
|RM 4199
|911.34
|Hong Kong
|HK$ 6899
|879.78
|Australia
|A$ 1399
|931.69
|UAE
|AED 3399
|925.41
|Canada
|C$ 1099
|822.27
|USA
|US$ 799
|799.00