Dünyanın En Pahalı iPhone X’u Bugün İtibariyle Türkiye’de Satışta!

İlk partide 3 Kasım tarihinde satışa çıkan iPhone X, bugün itibariyle ülkemizde de “Dünyanın en pahalı iPhone’u” ünvanıyla raflardaki yerini aldı.

Apple’ın iPhone üretimindeki onuncu yılına özel iPhone X, 3 Kasım tarihinde başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa olmak üzere belli ülkelerde satışa çıkmıştı. Tasarımsal yenilikleri ve Touch ID yerine Face ID teknolojisine geçiş yapmasıyla dikkat çeken cihaz, aynı zamanda fiyatıyla da oldukça konuşuldu.

Ülkemizde 64 GB modeli için 6.099 TL ve 256 GB modeli için 6.899 TL fiyat biçilen iPhone X, bu fiyatıyla “Dünyanın en pahalı iPhone’u” olarak tarihe geçmiş oldu. Dünya üzerinde bu telefonu resmi Apple kanalı ile almak istediğinizde bulabileceğiniz en pahalı ülke olan Türkiye yerine Japonya’da almak istediğinizde yaklaşık olarak 3.750 TL’ye sahip olabileceğiniz cihaz, ülkemizde neredeyse iki katı fiyatına satılıyor.

Yukarıda bu durum hakkında bilgilendirme yaptığımız videoyu izleyebilirsiniz.