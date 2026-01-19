İnsansız hava araçları teknolojisi her geçen gün sınırları zorlamaya devam ediyor. Güney Afrika’dan Luke ve Mike Bell tarafından geliştirilen Peregreen V4, inanılması güç bir hıza ulaşarak daha önce kaybettiği dünyanın en hızlı dronu unvanını yeniden kazanmayı başardı. Peki, bu hız canavarı tam olarak nasıl bir teknolojiye ev sahipliği yapıyor?

Guinness Dünya Rekorları tarafından tescillenen bu başarı, sadece basit bir hız denemesi değil, aynı zamanda ciddi bir mühendislik çalışmasının ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Önceki modellerden elde edilen verilerle geliştirilen Peregreen V4, saatte tam 657,59 kilometre hıza ulaşmayı başardı. Pil gücüyle çalışan uzaktan kumandalı quadcopter kategorisinde kırılan bu rekor, havacılık tutkunlarını heyecanlandırmayı başarıyor.

Cihazın tasarım sürecinde aerodinamik verimlilik ön planda tutuldu. Gövde yapısı, hava direncini minimuma indirmek amacıyla özel yazılımlarla simüle edildi ve optimize edildi. Dünyanın en hızlı dronu olma özelliğini taşıyan modelin gövdesi, yüksek performanslı bir 3D yazıcı kullanılarak tek parça halinde üretildi. Bu üretim tekniği, hem dayanıklılığı artırıyor hem de farklı materyallerin tek bir yapıda birleştirilmesine olanak tanıyor.

Rekoru getiren güç ünitesine baktığımızda ise özel sargılı fırçasız motorlar görüyoruz. Bu motorlar, yüksek deşarj kapasitesine sahip lityum iyon polimer pillerle besleniyor. Ani güç patlamalarına ihtiyaç duyan Peregreen V4, pervanelerin devir sayısını maksimize ederek bu inanılmaz sürate ulaşıyor. Özellikle kamera yuvası ve kuyruk tasarımı, yüksek hızlarda stabiliteyi koruyacak şekilde şekillendirildi.

Rekor denemesi sırasında rüzgar faktörünü elimine etmek için standart prosedürler uygulandı. Dron, zıt yönlerde iki kez uçurularak ortalama hızı hesaplandı ve 657 km/sa (408 mil/sa) değerine ulaşıldığı resmiyet kazandı. Bell ailesi, bu proje üzerinde iki yılı aşkın süredir çalışarak mühendislik becerilerini bir kez daha kanıtlamış oldu.

