Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 için mobil uygulama geliştiriyor!

PUBG Mobile, Miramar haritasını yenileyen 0.18.0 güncellemesi yayınlandı. Bu güncelleme sayesinde sorunlar giderildi ve gelen yenlikler oyuncuları oldukça mutlu etti.

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PUBG Mobile’ın yeni güncellemesi 0.18.0 sürümünü yayınladı ve sevilen Miramar çöl haritasında yepyeni değişiklikler ve geliştirmeler beraberinde geldi. Güncelleme ile yeni bir Eğlence Parkı, gelişmiş maç sonuç ekranı, AG para birimi ve 13 Mayıs’ta başlayacak olan Royale Pass’in yeni sezonu oyuna ekleniyor. 0.18.0 güncellemesi, hem Android hem de iOS platformundan kullanıma sunuldu.

Söz konusu güncelleme için kullanıcılar, iOS tarafında 2,2 GB, Android tarafında ise 1,97 GB’lık bir indirme yapması gerekiyor. Güncelleme ile gelen hile koruma sistemi sayesinde artık Android kullanıcıları hile yapıp iOS kullanıcılarının tadını kaçıramayacak.

Tencent ekibinin “Mad Miramar” olarak adlandırdığı güncellemede yeniliklere ek olarak harita boyunca otomat makineleri ekliyor. Bu otomatlar sayesinde oyuncular, bu makineleri kullanarak ağrı kesici ve enerji içeceği gibi kritik ekipmanlara sahip olabilecekler. Ayrıca tüm haritayı uçtan uca kateden ve hız tutkunları için mükemmel bir yarış pisti eklendi.

PUBG Mobile 0.18.0 ile gelen yenilikler