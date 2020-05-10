Mobil
Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 için mobil uygulama geliştiriyor!
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Corona virüs hakkında insanların daha sağlıklı bilgilendirilmesi amacıyla mobil uygulama geliştirme kararı aldı.
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Covid-19 konusunda bilgilendirme amaçlı uygulama geliştirilecek!
Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 konusunda daha kapsamlı projeler düşünüyor. Reuters isimli internet sitesinde yer alan habere göre, İnsanların salgın konusunda daha bilinçli olmalarını sağlamak isteyen örgüt, mobil uygulama geliştirme kararı aldı. Uygulama sayesinde, kullanıcıların daha sağlıklı ve doğru bilgilere ulaşması amaçlanıyor. Aynı zamanda hastalık hakkında detaylı bilgileri de kullanıcılara sunmayı hedefleyen uygulama sayesinde, kişiler hasta olup olmadıklarını orada yazan belirtilere göre değerlendirebilecekler. Her ne kadar testin yerini tutmasa da, yanlış teşhis kaynaklı hastaneye gitmelerin azaltılması hedefleniyor. Aynı zamanda uygulamanın, bu hastalığın gripten veya soğuk algınlığından farklı olmadığını düşünen kişiler için de bilgilendirici olması amaçlanıyor.
Uygulamada aynı zamanda bir hasta takip sistemi olması da bekleniyor. Ancak bu konuda yer alan gizlilik ve kişisel verilerin korunması gibi konu başlıklarında hala çözülemeyen sıkıntılar mevcut. Hali hazırda Apple ve Google‘a GPS verilerini kullanma yasağı getirilmişti. Bu şartlar altında Dünya Sağlık Örgütü işin altından nasıl kalkar bilinmez ancak onlar da uygulama sayesinde salgının yayılım hızını düşürmek istiyor. Örgütün bilgi kirliliğini engellemek ve daha sağlıklı bir şekilde insanlara ulaşmak amacıyla yaptığı bu atılım bakalım olumlu sonuçlanacak mı bekleyip göreceğiz. Umarız Covid-19 dünya gündemini daha fazla meşgul etmeden yok olur.
Akıllı Telefonlar
Vivo G1 5G modeli tanıtıldı!
Vivo, özellikleri ile oldukça dikkat çekmesi beklenen Vivo G1 5G modelinin tanıtımı yapıldı. Şirketin yeni akıllı telefonu, uygun fiyatına rağmen yüksek performans vermeyi hedefliyor.
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Çinli akıllı telefon üreticisi, düzenlediği lansman kapsamında yeni akıllı telefonunu duyurdu. Vivo’nun yeni telefonu, Samsung imzalı Exynos 980 yonga seti kullanan ve 44W gücünde hızlı şarj desteğine sahip 4,500mAh büyüklüğünde bir batarya ile geliyor. Cihazda ayrıca GPS, Bluetooth 5.0, Çift Bantlı Wi-Fi ve NFC gibi bağlantı destekleri de yer alıyor.
Vivo G1 5G, FHD+ (1080 x 2400 piksel) çözünürlüğe sahip 6.44 inçlik AMOLED bir ekranla geliyor. Ekranın üstünde ise 32 MP selfie kamerasını barındıran damla çentik bulunuyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan akıllı telefon, 181g ağırlığa sahip.
Cihazın arka kısmında dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. Cihazın ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde olacak ve 4K video kaydı yapabilecek. Ana kameranın yanında, 8 MP’lik ultra geniş açılı kamera, 2 MP’lik portre lensi ve 2 MP’lik makro lens bulunuyor.
Vivo G1 5G, ilk olarak Çin pazarında yer alacak olup 8 GB RAM ve 128 GB’lık modeli için 495 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Söz konusu akıllı telefonun ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.
Vivo G1 5G özellikleri
- Ekran: 6.44 inç Full HD + AMOLED (1080 x 2400 piksel, 409ppi, ekran/ gövde oranı yüzde 83,2)
- Boyut: 161,2 x 74,7 x 8,7mm
- Ağırlık: 181g
- Batarya: 4.400mAh (44W hızlı şarj desteği)
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- İşlemci: Samsung Exynos 980 (2x 2.2 GHz Cortex-A77 ve 6x 1.8 GHz Cortex A55)
- Bağlantı: A-GPS, GLONASS, GPS, Bluetooth 5.0, Çift Bantlı Wi-Fi NFC, 5G, USB-C, 3.5mm kulaklık jakı
Haber
PUBG Mobile 0.18.0 güncellemesi ile Miramar haritası yenilendi
PUBG Mobile, Miramar haritasını yenileyen 0.18.0 güncellemesi yayınlandı. Bu güncelleme sayesinde sorunlar giderildi ve gelen yenlikler oyuncuları oldukça mutlu etti.
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PUBG Mobile’ın yeni güncellemesi 0.18.0 sürümünü yayınladı ve sevilen Miramar çöl haritasında yepyeni değişiklikler ve geliştirmeler beraberinde geldi. Güncelleme ile yeni bir Eğlence Parkı, gelişmiş maç sonuç ekranı, AG para birimi ve 13 Mayıs’ta başlayacak olan Royale Pass’in yeni sezonu oyuna ekleniyor. 0.18.0 güncellemesi, hem Android hem de iOS platformundan kullanıma sunuldu.
Söz konusu güncelleme için kullanıcılar, iOS tarafında 2,2 GB, Android tarafında ise 1,97 GB’lık bir indirme yapması gerekiyor. Güncelleme ile gelen hile koruma sistemi sayesinde artık Android kullanıcıları hile yapıp iOS kullanıcılarının tadını kaçıramayacak.
Tencent ekibinin “Mad Miramar” olarak adlandırdığı güncellemede yeniliklere ek olarak harita boyunca otomat makineleri ekliyor. Bu otomatlar sayesinde oyuncular, bu makineleri kullanarak ağrı kesici ve enerji içeceği gibi kritik ekipmanlara sahip olabilecekler. Ayrıca tüm haritayı uçtan uca kateden ve hız tutkunları için mükemmel bir yarış pisti eklendi.
PUBG Mobile 0.18.0 ile gelen yenilikler
- Miramar Güncellemesi: Kum Fırtınası Alarmı (Miramar’da bazı bölgeler ve Ana Menü bu hiddetli Kum Fırtınasından payına düşeni alıyor.)
- 7x Dürbünlü Win94
- Yan Nişangâh
- Yeni Klasik Mod İçeriği: Sanhok’ta Orman Macerası (Yakında)
- Yeni Silah: P90 (Arenada)
- Sezon Royale Pass: Oyun Alanı (13 Mayıs’ta)
- Evo Alanı – Bluehole Modu (Yakında)
- Yeni Güvenlik Önlemi: Hileci Öldürmelerine Karşı Puan Koruması
Donanım
Qualcomm Snapdragon 875 hakkında detaylar orta çıktı!
Qualcomm Snapdragon 875 yonga seti henüz çıkmadan bazı özellikleri sızdırıldı. Yeni işlemci 5nm fabrikasyon süreci ile üretilecek.
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Lider çip üreticilerinden Qualcomm’un amiral gemisi telefonlara güç verecek olan Snapdragon 875 işlemcisi hakkında çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yakın zamanda duyurulan Samsung’un yeni işlemcisi Exynos 1000, Qualcomm’un Snapdragon 865 karşılaştırılmış ve performans anlamında büyük fark yarattığı açıklanmıştı.
Güç tüketimi tasarrufu için 5nm kullanılarak üretilecek olan yeni yonga seti, 2021 yılında çıkacak olan akıllı telefonlar için oldukça iyi performans sunması bekleniyor. Yeni işlemci ayrıca yükseltilmiş Snapdragon X60 5G modeme sahip olacak.
SM8350 adıyla tanıdığımız yonga seti, ARM’ın V8 Cortex mimarisi üzerine kurulmuş Kryo 685 CPU, Adreno 660 GPU ve Spectra 580 görüntü işleme motoru bulunacak. İşlemci, Adreno 665 VPU, Adreno 1095 DPU yer alacak ve hem mmWave hem de 6 GHz altı bant desteği sunulacak.
Qualcomm Snapdragon 875, Hexacon DSP ve Hexacon Vector eXtensions adlı programlanabilir çok çekirdekli, hızlandırıcı işlemci gibi özellikleri bünyesinde barındırmaya hazırlanıyor. Bağlantı seçenekleri olarak Wi-Fi 802.11ax, 2×2 MIMO, ve Bluetooth Milan’a sahip olan işlemci, ses tarafında ise Aqstic Audio Technologies WCD9380 ve WCD9385 ile birleştirilmiş düşük güçlü ses sistemi ile karşımıza çıkacak.
Qualcomm’un, yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 875’i, her yıl Aralık ayında gerçekleştirdiği Snapdragon Teknoloji Zirvesi‘nde tanıtması bekleniyor. Söz konusu işlemci ile alakalı yeni gelişmeler, lansman tarihi yaklaştıkça artmaya devam edecektir.