Hızla büyüyen bir teknoloji şirketi ve ev temizlik cihazlarının lider üreticisi Dreametech, D10s serisi robot elektrikli süpürgelerini Türkiye’de satışa sundu. D10s serisi, D10s, D10s Pro ve D10s Plus olmak üzere üç modele sahip. Daha önceki D10 Plus modelinin 45 günlük toz toplama süresini 65 güne çıkartan ve toz torbası kapasitesini 4 litreye yükselten D10s Plus, yapay zeka ve çöp istasyonu ile birlikte geliyor. Seriye eklenen, ekonomik model D10s’te, çöp istasyonu ve yapay zeka yer almıyor. Türkiye’de satışına henüz başlanmayan ara model D10s Pro ise baz modelin yapay zekalı versiyonu.

65 gün temizlik

Türkiye’de satışa sunulan D10s Plus yapay zeka destekli engel tanıma, gelişmiş LDS haritalama ve güçlü 5.000 Pa emiş gücü dahil olmak üzere sunduğu gelişmiş özellikleri uygun fiyata sunuyor.

D10s serisinin, amiral gemisi ürünü olan D10s Plus, hızlı toz boşaltma ve tıkanmayı önleyen, DualBoost 1.0, otomatik boşaltma sistemini destekleyen, çöp istasyonu ile birlikte geliyor. 4 litrelik toz torbası sayesinde, 65 güne varan toz toplama süresiyle piyasada en uzun süreyi sunan robot süpürge olarak dikkat çekiyor. Yoğun haneler için tasarlanan ürün, az bakım gerektiren özelliği ile, ev süpürme rutininizi tamamen hayatınızdan çıkartmaya aday.

Evinizi temizleyen yapay zekâ

D10s Plus, etkileyici toz toplama özelliklerine ek olarak, Dreametech’in güçlü AI Action teknolojisine ve gelişmiş LiDAR navigasyon teknolojisine sahip. D10s Plus, kendi fiyat skalasında yapay zekâ teknolojisine sahip birkaç robot süpürge arasında yer alıyor. D10s Plus’ın sahip olduğu gelişmiş navigasyon sistemi, evinizin haritasını çıkararak, hassas bir şekilde temizlik yapmasını ve zemininizin her santiminin tamamen temizlenmesini sağlıyor. AI Action yapay zeka teknolojisi, engelleri akıllı bir şekilde tanımlıyor ve engellerin etraflarını en iyi nasıl temizleyeceğini belirleyerek, D10s Plus’ın temizleme özelliklerinden ödün vermeden temizlik yapmasını sağlarken, olası tehlikelerden de etkili bir şekilde kaçınmasına olanak tanıyor. Ayrıca, DreameBot D10s Plus, kendi özel uygulaması sayesinde uzaktan video özelliği sayesinde, nerede olursanız olun evinizdeki temizliği sizin yönetmenize de olanak tanıyor.

Cihaz, pil seviyesi yüzde 15’in altına indiği zaman, otomatik olarak şarj istasyonuna geri dönüyor ve pil yüzde 80 seviyesine ulaşınca, temizliğe bıraktığı yerden devam edebiliyor.

Kauçuk fırça

D10s Plus ayrıca, kiri yakalayarak sert zeminleri etkili bir şekilde temizleyen ve halıya derinlemesine gömülü kalıntıları karıştırırken aynı zamanda zeminlere karşı nazik olan, kılsız, kauçuk bir fırça tasarımına sahip. Kılsız, kauçuk fırça sayesinde evcil hayvanların tüylerini, süpürgeden temizlemek

D10s Plus, sahip olduğu 5.000 Pa emiş gücüyle piyasadaki tüm robot elektrikli süpürgeler arasından sıyrılıyor. Sahip olduğu 5200 mAh pil kapasitesi, şarj edilmeden 280 dakikaya varan kesintisiz temizlik yapmasına olanak tanırken, cihazı büyük evler ve aileler için mükemmel bir seçim haline getiriyor. Ayrıca, sahip olduğu su haznesi ile isterseniz ıslak isterseniz kuru temizlik de yapabiliyor.

D10s

Tüm bu gelişmiş özellikleri arayanlar ancak otomatik boşaltmaya imkan sağlayan çöp istasyonuna ihtiyaç duymayan kullanıcılar ise daha ekonomik fiyata serinin temel modeli D10s’e sahip olabilirler. D10s, kapladığı daha küçük alan ile özellikle dar mekanlar için yine aynı gelişmiş özellikleri sunuyor. Çöp istasyonu olmayan bu modelin, kendi çöp haznesi ise D10s’ten daha yüksek tutulmuş.

Ürünler Apple Siri, Amazon Alexa, Google Assistant ile sesli olarak da komut edildiği gibi kendisine özel uygulaması üzerinden de kontrol edilebiliyor.



D10s Plus modeli, tüylü ev hayvanı besleyen kullanıcılar, eve akşamdan akşama uğrayan çalışan insanlar ve çokça seyahat eden insanlar için ideal bir seçim. D10s modeli ise öğrenciler, evhanımları ve küçük evlerde yaşayan kullanıcıların tercihi olabilecek bir model.

DreameBot D10s Plus DreameBot D10s Navigasyon LDS LDS Nesnelerden Kaçınma AI (Yapay Zekâ) Standart Emiş Gücü 5,000Pa 5,000Pa Dahili toz kapasitesi 400mL 570mL Dahili su tankı 140mL 235mL Vakumlama ve Paspaslama Kauçuk fırça + paspas Kauçuk fırça + paspas Halıda emiş gücü artırma Evet Evet Pil Kapasitesi 5.200mAh 5.200mAh Çöp İstasyonu Otomatik Boşaltmalı Hayır Çöp Torbası Kapasitesi 4L Hayır Fiyat 16.999 TL 12.999 TL

Süpürme ve paspas özelliklerini birleştiren Dreamebot D10s’i satın almak isteyenler Mediamarkt’ın internet sitesinden, lansmana özel 12.999 TL’ye ürünü satın alabiliyor. Dreamebot D10s Plus ise Hepsiburada’dan satın alınabiliyor.