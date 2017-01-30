Donald Trump Karşıtı Protestolardan Uber’de Nasibini Aldı

Donald Trump’ın imzaladığı müslüman mülteci karşıtı kanundan sonra büyüyen protestolar sonucunda Uber de büyük bir yara aldı.

Uber CEO’su Travis Kalanick’in Trump’ı yeterince eleştirmediğini düşünen protestocular sosyal medyada #DeleteUber kampanyası başlattı. Bu kampanyanın ardından milyonlarca kişi telefonlarından servisin uygulamasını sildi. Bu kampanyanın üzerine Travis Kalanick bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Kalanick bu kanundan dolayı mağdur olan sürücüler için 3 milyon dolar ayırdıklarını bildirdi ve şirketin her zaman doğrudan yana olduğunu belirtti. Kalanick şirketin avukatlarının ve göçmen uzmanlarının da mağdur olan sürücülerine yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

Şirkete gelen tepkilerin en büyük nedeni protestoların en büyük merkezlerinden biri olan JFK havalimanında taksilerin protestodan dolayı çalışmaması ancak şirket burada servis vermeye devam ediyor. Diğer taraftan şirketin CEO’su Kalanick, Trump’ın danışman kadrosunda yer alması protestocuların şirketi protesto etmesi için yetti.

Diğer taraftan şirketin en büyük rakibi Lyft, Trump’a karşı en büyük tepki verenlerden bir tanesi. Amerikan Sivil Hakları Örgütü’ne 1 milyon dolar da bağış yaptı. Protestocular bu yüzden Uber yerine Lyft servislerini kullanmaya başladı.