Dolby Laboratuvarları Biosensörler ile Kullanıcıların Tepkisini Ölçecek

Dolby Laboratuvarları izlediğimiz görüntülerin ve duyduğumuz seslerin beynimizde ve vücudumuzda nasıl bir etki bıraktığını araştırıyor.

Dolby insanların tepkilerini harekete geçiren medya içerikleri konusunda çeşitli araştırmalar yapıyor. San Francisco’da bulunan merkezde görüntü ve ses şirketi günün büyük bir çoğunluğunu HDR teknolojisi üzerine araştırmalar yapıyor. Bu araştırmaların ilk etkisini ise Netflix’in yeni Iron Fist serisinde göreceğiz. Şirket bu teknolojiyi dizi için lisansladı.

Ses geçirmeyen bir odada bir kadın deri bir koltukta oturuyor ve 64 kanallı bir elektroensefalografi başlığı takıyor. Bu başlık beyindeki nöral aktiviteyi ve elektrik dalgalarını gösteriyor. Kadının bileine ise kalp ritmi ölçer ve galvanik deri tepkisi ölçer yerleştiriliyor. Bir tane termal kamera ise sürekli kadını izliyor.

Laboratuvarın baş araştırmacısı Poppy Crum bu araştırmaların insan tepkilerini daha iyi ölçmeye yönelik olacağını açıkladı. Şirket ilk olarak 2012 yılında psikolojik tepkileri ölçmeye başladı. 2015 yılında ise bu biofiziksel laboratuvarı kullanıma soktu. Netflix 2014 yılında benzer bir araştırma yapmış ve arayüz tasarımı için bir grup insana göz takip cihazı yerleştirerek sitesinin arayüzünün temel bileşenlerini belirlemişti. Facebook’un sahip olduğu Oculus’ta geçtiğimiz Aralık ayında bir göz takip sistemi geliştiren firmayı satın almıştı.