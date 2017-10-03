DJI’ın Ürettiği Ordu Drone’larına ‘Gizlilik Modu’ Geliyor!

DJI; Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri’nin bazı kısıtlamaları nedeniyle askeri Drone sektöründen bir adım geri çekilmek zorunda kalmıştı. Şirket şimdiyse tüm açıklarını kapatma niyetinde.

Amerika Birleşik Devletleri Senatosu, siber saldırı endişesi ile DJI’dan askeri Drone alımını durdurmuştu. Dünyanın en popüler Drone üreticilerinden biri konumunda bulunan firmaysa buna karşılık yeni bir projeye imza attı. Çinli şirket ürettiği bazı Drone’lara “Gizlilik Modu” getiriyor.

Yeni Drone’ler, “Yerel veri” prensibi ile çalışıyor. Drone ancak ve ancak özel bir uygulamayla çalıştırılabiliyor ve Pilot gibi uygulamalar bile onun coğrafi konumunu ve koordinatlarını tespit edemiyor. Drone işini bitirince sessizce merkeze dönüyor.

Dünyanın en iyi Drone üreticisi olma hedefi güden ve hali hazırda en popüler üretici olan DJI, 2006 yılında Çin Halk Cumhuriyeti’nde kuruldu. Şirket 10 yıllık dönem içerisinde; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Hollanda, Japonya, Güney Kore ve Hong Kong’da yeni ofisler açtı.