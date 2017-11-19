DJI Mavic Pro’nun Apple’a Özel Versiyonu Çıktı!

DJI, Apple’a özel Mavic Pro Alpine White’ı satışa sundu. Yeni drone Alp beyazı Mavic Pro, kumanda, gövde renginde pervaneler, üç batarya ve taşıma çantasından oluşan bir takım olarak satışa sunuldu.

Son yıllarda dronelara olan ilgi yükselerek artıyor. Hobi, fotoğrafçılık ve araştırma faaliyetleri için kullanılan dronelar yediden yetmişe her kesime hitap etmekte. Apple da bu ilgiden yararlanmak istemiş olucak ki DJI ile işbirliğine giderek Apple’a özel bir drone piyasaya sürmeye karar vermiş.

Drone sektörünün büyük oyuncularından DJI, popüler drone’u Mavic Pro’yu Apple için özelleştirerek satışa sundu. Yeni drone daha stabil kamera ve birtakım ek özellikler içermekte. 4K çözünürlük ve üç açılı gimbal ile kusursuz görüntüler çeken ve otonom uçuş sistemi olan Mavic Pro, yedi kilometre kapsama alanıyla ve uçuş sırasında eşsiz manzaraları canlı görebilmenizi sağlayan OcuSync görüntü aktarım sistemiyle geliyor. Havada 27 dakika kadar kalabilen drone, spor modunda 65 km/h hıza ulaşabilme kabiliyetine sahip.

DJI Mavic Pro Alp beyazı rengiyle kutudan ilave iki pil, gövde rengi pervaneler, uzaktan kumanda ve taşıma kılıfı ile çıkıyor. Satışı sadece Apple Store aracılığıyla yapılan Mavic Pro Alpine White, 1049 Dolar fiyat etiketiyle raflarda yerini aldı.