Popüler Çinli drone üreticisi DJI’nin Mini 3 Pro modelinin kademeli bir versiyonunu sunacağına dair söylentiler dolaşıyor. Drone’un DJI Mini 3 adıyla gideceği söyleniyor. Yaklaşan drone’un sızan görüntüleri, yakında piyasaya sürüleceğine işaret ediyor.

1 Aralık’ta iki insansız hava aracı görüntüsünün yer aldığı bir tweet, insansız hava aracıyla ilgili spekülasyonları körükleyen en son olay. Görüntüler, güvenilir bir DJI ihbarcısı olan DealsDrone tarafından yayınlandı. Çok kısa tweet’te şunlar yazıyordu: DJI Mini 3 çok yakında. Kısa olmasına rağmen tweet, DJI Mini 3 Pro’nun uygun fiyatlı ve çok basit olmayan bir versiyonunu görmeyi bekleyen hayranların heyecanını artırdı. Gerçekten de DJI’nin Mini 3 üzerinde çalıştığına dair söylentiler vardı. Yaklaşan dronun geçen ay FCC sertifikası için değerlendirildiği bildirildi.

DJI Mini 3 coming soon pic.twitter.com/M5Q3OBrAmF — 航拍世家 打手 (@DealsDrone) December 1, 2022

DealsDrone tarafından paylaşılan DJI Mini 3’e ait olduğu iddia edilen iki görüntünün gerçek olması pek mümkün değil. Muhtemelen bilgisayar tarafından oluşturulmuş. Söylentinin güvenilir bir DJI ihbarcısından geldiği gerçeğini unutmamak lazım.

DJI Mini 3 Pro, 759 dolardan satılıyor ve drone’un bir alt sürümünün ne kadara mal olacağı belli değil. Kalitedeki düşüş muhtemelen drone’un pilinden çok kamerasından kaynaklanacak.