Dizüstü Oyunculuğu İçin En İyisi: HP OMEN 17

OMEN’in dizüstü ailesinin en güçlüsü OMEN By HP 17, taşınabilir bir bilgisayarda sunulabilecek en üst düzey performansı karşınıza çıkarıyor.

Güçlü oyun bilgisayarı denildiğinde akıllara ilk olarak masaüstü bilgisayarlar geliyor olsa da son dönemde bu düşünceyi yıkan firmalardan biri de HP oluyor. Oyunculara özel geliştirdiği OMEN adlı serisi ile üst düzey oyun bilgisayarları ile dikkat çeken HP, OMEN 17 modeli dizüstü bilgisayar ile ülkemizdeki en güçlü oyun performansı sunabilecek bir laptop modeli ile piyasaya çıktı.

17,3 inç boyutunda 4K (UHD) bir ekrana sahip olan OMEN 17, 3,8 GHz’e kadar çıkabilen Intel Core i7 7700HQ işlemcisi ve 8 GB DDR5 belleğe sahip NVIDIA GeForce GTX 1070 ekran kartı ile beraber muhteşem bir oyun deneyimi sunabiliyor. Bu özellikleri 32 GB DDR4 bellek, 512 GB m2 SSD ve 2 TB HDD ile birleştiren HP, tam manasıyla bir oyun canavarı donanımı elde etmiş.

Ayrıca bu özelliklere rağmen 33 mm inceliğe ve 3,7 kg ağırlığa sahip olan cihaz, ejderha kırmızısı aydınlatmalı klavyesi ile 26 tuş rollover ve anti-ghosting özelliği sunarak aynı anda çok sayıda komut verebilmenize olanak tanıyor. Böylece özellikle online oyunlarda sorunsuz bir kullanım sunmakta. Makro tuşları ile oyunda öne geçmenizi de sağlayan OMEN 17, tamamıyla sizin oyun deneyiminizi tavan yapmak amacıyla üretilmiş.

Bağlantı teknolojileri olarak 3 adet USB 3.1, 1 adet HDMI, 1 adet Mini Display Port, 1 adet Thunderbolt 3, ethernet ve DTS Headphone:X destekli kulaklık girişi bulunan cihazda bir de SD kart yuvası mevcut.

Yazılımsal olarak OMEN Command Center ile ince ayarlar yapabilmenize olanak tanıyan cihaz, Network Booster ile oyun deneyimi sırasında internet kullanımını oyuna aktarırken gecikmelerin de önüne geçebiliyor.

Oyun deneyimini etkileyen önemli detaylardan biri olan ses konusunda ise DTS ve B&O’dan destek alan HP, Bang & Olufsen hoparlörler ile harika bir dahili ses sunarken kulaklık ile oyun için ise biraz önce bahsettiğimiz gibi DTS’nin Headphone: X teknolojisi ile kusursuz bir deneyim vadediyor.

10.999 TL satış fiyatıyla teknoloji mağazalarından erişilebilen OMEN by HP 17, yüksek performansıyla satın alanların fazlasıyla memnun kalacağı bir cihaz olarak raflardaki yerini almış durumda.