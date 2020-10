Disney, ‘stratejik bir yeniden yapılanma’ duyurdu

Bugün Disney, içerik işini “teatral, doğrusal ve akış için içerik üretmek ve sunmaktan sorumlu” şeklinde gruplara ayıran yeni bir kurumsal yapıyı açıkladı. Şirkete göre bu hamle, Disney +‘ın abone sayısını büyütmesinin geçen yıl yatırımcılara verdiği öngörüleri epey geride bıraktığı başarısının bir sonucu

İlginizi çekebilir: Apple Müzik, Disney’e kendi alanını veriyor

ESPN, ABC, Fox, Lucasfilm, Pixar, Marvel ve tabii ki kendi Disney mülkleri ile en savaş içerik üretimini bir araya getirdikten sonra, yeni yapının amacı hepsini en uygun şekilde bölmenin en iyi yolunu bulmak. Yeni CEO Bob Chapek yaptığı açıklamada, “Dağıtımdan farklı içerik oluşturma yönetimi, tüketicilerin en çok istediği içeriği tüketmeyi tercih ettikleri şekilde sunma konusunda daha etkili ve çevik olmamızı sağlayacak. Yaratıcı ekiplerimiz en iyi yaptıkları şeye odaklanacaklar. Birinci sınıf, franchise tabanlı içerik oluşturmak hedeflenecek. Ayrıca yeni merkezileştirilmiş küresel dağıtım ekibimiz bu içeriği Disney +, Hulu dahil tüm platformlarda en uygun şekilde sunmaya odaklanıyoruz. Amacımız bu platformlar üzerinden para kazanmak. ESPN + ve yakında çıkacak olan Star uluslararası yayın hizmeti de dahil.

JUST IN: Disney announces a major reorganization, as streaming becomes the most important facet of the company’s business. “We believe that we’ve got the opportunity to build upon the success of Disney+,” CEO Bob Chapek tells @JBoorstin. https://t.co/fE1Gzo4hol pic.twitter.com/uxJw0Q5Y9z

— CNBC (@CNBC) October 12, 2020