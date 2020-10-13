Haber
Disney, ‘stratejik bir yeniden yapılanma’ duyurdu
Bugün Disney, içerik işini “teatral, doğrusal ve akış için içerik üretmek ve sunmaktan sorumlu” şeklinde gruplara ayıran yeni bir kurumsal yapıyı açıkladı. Şirkete göre bu hamle, Disney +‘ın abone sayısını büyütmesinin geçen yıl yatırımcılara verdiği öngörüleri epey geride bıraktığı başarısının bir sonucu
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Disney nasıl değişikliklere gidiyor?
ESPN, ABC, Fox, Lucasfilm, Pixar, Marvel ve tabii ki kendi Disney mülkleri ile en savaş içerik üretimini bir araya getirdikten sonra, yeni yapının amacı hepsini en uygun şekilde bölmenin en iyi yolunu bulmak. Yeni CEO Bob Chapek yaptığı açıklamada, “Dağıtımdan farklı içerik oluşturma yönetimi, tüketicilerin en çok istediği içeriği tüketmeyi tercih ettikleri şekilde sunma konusunda daha etkili ve çevik olmamızı sağlayacak. Yaratıcı ekiplerimiz en iyi yaptıkları şeye odaklanacaklar. Birinci sınıf, franchise tabanlı içerik oluşturmak hedeflenecek. Ayrıca yeni merkezileştirilmiş küresel dağıtım ekibimiz bu içeriği Disney +, Hulu dahil tüm platformlarda en uygun şekilde sunmaya odaklanıyoruz. Amacımız bu platformlar üzerinden para kazanmak. ESPN + ve yakında çıkacak olan Star uluslararası yayın hizmeti de dahil.
JUST IN: Disney announces a major reorganization, as streaming becomes the most important facet of the company’s business. “We believe that we’ve got the opportunity to build upon the success of Disney+,” CEO Bob Chapek tells @JBoorstin. https://t.co/fE1Gzo4hol pic.twitter.com/uxJw0Q5Y9z
— CNBC (@CNBC) October 12, 2020
Tüketici Ürünleri, Oyunlar ve Yayıncılık eski başkanı Kareem Daniel, yeni medya dağıtım grubunu denetlemek üzere atandı. Görevi, Disney’in, Disney + ‘daki 30 $’ lık “premier VOD” Mulan sürümünün tekrarlarını içerebilecek veya içermeyecek şekilde tüm bu içerikten para kazanmak. Şirket, 10 Aralık için doğrudan tüketiciye yönelik planları hakkında daha fazla ayrıntı sunacağı bir yatırımcı günü etkinliği planladı.
Akıllı Telefonlar
Kirin 9000 Geekbench skoru ortaya çıktı!
Huawei’nin amiral gemisi olan Mate serisinin merakla beklenen yeni üyeleri Mate 40 serisi yakında tanıtılacak. Çinli şirket, 22 Ekim’de tanıtılması beklenen yeni amiral gemilerinde kendi tasarımı olan yeni Kirin 9000 işlemcisini kullanacak. Daha önce hakkında pek çok söylenti çıkan işlemcinin Geekbench testi gün yüzüne çıktı.
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Geekbench benchmark uygulamasından alınan görüntüye göre, Huawei Mate 40 Pro olduğu düşünülen NOH-NX9 kod adlı bir cihazın işlemci performansına dair test sonuçları ortaya çıktı. Testin sonuçlarına göre Kirin 9000 işlemcisi, 1020 puan tek çekirdek skoru alırken, 3710 puan çoklu çekirdek skoru almayı başardı. Günümüz telefonlarıyla kıyaslamak istersek, Qualcomm’un Snapdragon 865 Plus işlemcisinden gücü alan Samsung Galaxy Note 20 Ultra, aynı testin tek çekirdek kısmında ortalama 900 puan, çok çekirdek kısmında ise ortalama 3100 puan alıyor. Bu sonuçlara göre Huawei’nin yeni işlemcisinin şu anki amiral gemisi seviyesi işlemcileri geride bırakacağını söyleyebiliriz.
Yeni Kirin işlemci, 5 nm üretim sürecinden geçerek üretilecek. Ayrıca dahili 5G modemiyle birlikte gelecek. Baz çalışma hzı 2.04 GHz olan ve 3.1 GHz hıza kadar çıkabilen işlemci, ARM mimarili 8 çekirdekten oluşuyor. Görselde öne çıkan diğer detaylara göre, işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor. Ayrıca telefonun Android 10 işletim sistemine sahip olduğunu görüyoruz.
Sosyal Medya
Twitch Studio, sohbet katmanı ve geri sayım zamanlayıcı aracı ekliyor
Twitch, canlı yayın yazılımını daha fazla özellikle güncelledi. Bu da yayıncılara yayınlarını çarpıcı hale getirmek için daha fazla yol sağlayacak. Twitch Studio ile artık katmanları veya sahneleri kopyalayıp yapıştırabilir veya çoğaltabilirsiniz, böylece akışınızın görsel stilini daha tutarlı hale getirebilirsiniz.
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Twitch yeni özellikler neler sağlıyor?
Yayınınız sırasında genellikle web kamerası yayınınızı ekranın köşesine yerleştirdiğinizi varsayalım. Bazı oyunlar için alt ortada konumlandırmak istiyorsanız (yani, aramızda oturumu sırasında oyun kodunu örtmek için) bu tek ince ayar ile daha kolay bir şekilde bir sahne oluşturabilir ve yayının ortasında hızlıca ona geçebilirsiniz.Topluluğunuzdan gelen mesajların akışınız sırasında ekranda görünmesi için bir sohbet katmanı ekleme seçeneği de var. Önümüzdeki birkaç hafta içinde, panelleri bir yerden diğerine sürükleyerek yazılımın arayüzünü istediğiniz gibi ayarlayabileceksiniz.
Twitch Studio artık bir geri sayım zamanlayıcısına sahip ve bu, bir parça takip eden yayıncılar için faydalı olacak. Yayınınızı başlatmak üzereyken takipçilerinizi uyarabilir, böylece zamanlayıcı biterken takipçilerine katılabilirler. Bu şekilde, gerçekten yayına başlamadan önce bazı izleyicileri yerinde tutmayı deneyebilirsiniz. Zamanlayıcı, hızlı koşucular için de yararlı olabilir. Özellikle bir Nintendo Switch ile konsol oyunlarını yayınlamak isteyenler için hayat biraz daha kolay olmalı. Twitch Studio artık kullanılabilir bir Ağ Cihazı Arayüzü kaynağı olup olmadığını, yani başka bir cihazdan bir yakalama kartıyla video paylaşıp paylaşmadığınızı otomatik olarak algılayabilir. Bu kaynağı sahnelerinize bir katman olarak ekleyebilirsiniz. Bu özellik, bir bilgisayarı oyun oynamak ve diğerini izlemek için kullanan kişiler için yararlı olabilir.
Tüm bu özelliklerden bazıları deneyimli yayıncıları hedef alıyor gibi görünüyor ve Twitch Studio‘yu daha fazla kişi için uygun bir seçenek haline getirebilir. Bu arada, Twitch kısa süre önce Soundtracks adlı bir aracı kullanıma sunmaya başladı. Bu da yayıncıların DMCA’nın yayından kaldırılması konusunda çok fazla endişelenmeden yayınlarında bir milyondan fazla lisanslı şarkıyı kullanmalarına olanak tanıyor.
YouTube Müzik TV uygulaması için 2 önemli yenilik geldi
Google, YouTube Müzik servisini akıllı TV uygulamasıyla kullananları memnun edecek önemli güncellemeler yaptı. Güncellemeler, YouTube Müzik’in olmazsa olmaz özelliklerini televizyonlara getiriyor.
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YouTube Müzik, TV uygulamasında yepyeni özellikler sunuyor
Pazartesi günü YouTube, Android TV OS çalıştıran TV’ler ve Google TV’li yeni Chromecast dahil olmak üzere YouTube Müzik TV uygulaması için bir dizi güncellemeyi kullanıma sundu. Bir blog gönderisinde şirket, tüm akıllı TV’ler için YouTube Müzik kullanıcılarının artık mevcut kitaplıklarında kayıtlı oynatma listelerine ve beğendikleri şarkılara erişebileceklerini söyledi.
İlgili seçenekler, YouTube TV uygulaması içindeki YouTube Müzik sekmesinde kendine yer edinecek. Güncelleme ayrıca albümleri ve çalma listesi kapaklarını gösteren yeni görseller de içeriyor.
“YouTube Müzik’e daha da fazla özellik getirmek için çok çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda, YouTube Müzik Premium kullanıcıları uygulamadan çıktıktan sonra arka planda müzik çalma desteğine de kavuşacak.”
Eklenen yeni özelikler şu şekilde:
- Müzik kitaplığınızın keyfini çıkarın: Kitaplığınızdaki kayıtlı oynatma listelerinize ve beğendiğiniz şarkılara, doğrudan TV için YouTube uygulamanızdaki YouTube Müzik sekmesinden kolayca erişin.
- Sevdiğiniz müziği bulun: Sevdiğiniz müziği bulmanızı kolaylaştıran albüm ve çalma listesi resimlerini en iyi haliyle sergilemek için görseller güncellendi.
Ayrıca Google TV’li yeni Chromecast dahil olmak üzere Android TV OS çalıştıran TV’ler için de şu özellikler eklendi:
- Yüklemelerinize erişin: Bilgisayarınızdan YouTube Müzik kitaplığınıza şarkı yükleyin ve onlara büyük ekranda erişin.
- Dinleyin ve TV’lerden bakın: Yeni bir oynatma arayüzü artık şarkı ve sanatçı adı gibi bilgiler ve müzik çalarken bir ilerleme çubuğu içeriyor.
- Ana ekranınızda melodileri keşfedin: Android TV ana ekranına sahip cihazlarda, eski klasiklerden yeni hitlere kadar bir sonraki şarkınızı bulmanıza yardımcı olacak yepyeni bir YouTube Music satırı göreceksiniz.
YouTube Müzik yakında tamamıyla Google Müziğin yerini alacağı için TV’lerde çok daha fazla değişiklik bekleniyor. Şimdilik kullanıcıların olmazsa olmazı denebilecek özellikler kullanıma sunulsa da, ileriki dönemlerde yepyeni değişiklikler TV kullanıcılarını bekliyor olacak.