Günlük hayatta artık birçoğumuz geleneksel kanalların yanında bir de dijital yayın platformlarından üyelik satın alıyor. Ülkemizde Netflix, Exxen, BluTV, Prime Video, Disney+ gibi dijital yayın platformları hizmet vermekte. Bu platformlar fiyatlandırma olarak yüksek oldukları için bazı kişiler aile paketi alıp birlikte kullanıyorlardı. Bundan rahatsız olan Netflix, şifre paylaşımını yasaklamıştı. Geldiğimiz noktada bugün Disney+ da benzer bir karar alıyor. Detaylara bakalım.

Çarşamba günü Disney CEO’su Bob Iger, şirketin “hesap paylaşımını ele almanın yollarını aktif olarak araştırdığını” söyledi. Iger, Disney’in bu yılın sonlarında “abone sözleşmelerimizi ek şartlar ve paylaşım politikalarımızla güncellemeye başlayacağını” ve ayrıca 2024’te “para kazanmayı teşvik etmek için taktikler sunacağını” ekledi.

İlginizi çekebilir: Disney+ Ne Yapmak İstiyor? Atatürk Dizisini Ermeniler Mi Engelledi?

Disney+ bir süredir eleştiri oklarının hedefinde. Sebebi de Atatürk dizisinin ülkemizde yayınlanmayacak olması. Bu durum karşısında ülkemizden birçok vatandaş Disney+ üyeliklerini iptal etti. Bu bağlamda Türkiye’de binlerce abone kaybeden Disney+ Atatürk dizisinin Fox TV’de ücretsiz olarak yayınlanacağını açıkladı. Ancak bundan önce de Türk yapımlarını platformdan kaldırdan Disney+ o zaman da tepkileri üzerine çekmişti. Bu durumlardan akıllanmayan Disney+ şimdi de çok tartışılacak bu kararını açıkladı. Bakalım platform kendi sonunu nasıl getirecek?