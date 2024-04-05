Disney Plus kullanıcıları için önemli bir değişiklik kapıda. Şirket, hesapların şifre paylaşımını sıkılaştırmaya yönelik yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Şubat ayında duyurulan bu kararın ardından, Disney Plus CEO’su Bob Iger şimdi de bu politikanın yürürlüğe gireceği zaman çizelgesini netleştirdi ve bu yazın sonlarına doğru bir dönemin sona ereceğini belirtti.

Disney, Netflix’in benzer bir taktiğinden esinlenerek artık kârını artırmak ve abone tabanını güçlendirmek için harekete geçiyor. Bu strateji, endüstride giderek popüler hale gelen bir yaklaşımı yansıtıyor: reklamlarla gelir artışı sağlamak ve abonelerden daha fazla ödeme talep etmek. Hulu ve Amazon Prime Video gibi diğer yayıncılar da bu eğilime katılmış durumda.

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Bob Iger’in ifadelerine göre, Disney, Haziran ayından itibaren bazı ülkelerde şifre paylaşımıyla mücadele amacıyla denemelere başlayacak. Eylül ayına gelindiğinde ise bu uygulamanın tüm bölgelerde kullanıma sunulması bekleniyor. Iger, bu sürecin teknik detaylarına fazla inmese de, Disney’in hesap etkinliklerini izleyerek kullanıcıların sadece tek bir evden erişip erişmediklerini kontrol edeceğini belirtti.

Bu duyuru, geçen yazdan beri havada olan ve Disney’in Netflix’e katılacağını açıkladığı bir dizi spekülasyonun ardından geldi. Şubat ayında ABD’deki abonelere bir uyarı gönderilmişti, bu yüzden son duyuru sürpriz olmadı. Ancak en azından kullanıcılar artık ek bir Disney+ aboneliği için bütçe yapmaya başlamaları ve hesaplarını başkalarıyla paylaşanlara bu haberin ulaşması gerektiği konusunda net bir fikre sahipler.

Netflix’in benzer bir hamlesi başlangıçta bazı heyecanlar yaratsa da, sonunda ödeme yapan abone sayısında artışa neden oldu. Disney’nin de aynı sonuçları beklediği ve mevcut ve gelecek içeriklerine güvendiği görülüyor. Ancak, son dönemdeki fiyat artışları dikkate alındığında, eğlenceyi finanse etmek her zamankinden daha zor olabilir. Artık şifre paylaşımının geçmişte kaldığı bir gerçeklikle karşı karşıyayız, bu da kullanıcıların daha sıkı bir bütçe planlaması yapması gerektiği anlamına geliyor.