Disintegration duyuruldu: Gamescom 2019’da da gösterilecek

Private Division ve V1 Interactive bugün yaptığı bir açıklama ile önümüzdeki ay Gamescom 2019‘da gösterilecek olan bilim-kurgu, birinci şahıs shooter oyunu olan Disintegration‘ı duyurdu. Disintegrasyon, 2014 yılında Bungie’nin eski yaratıcı direktörü ve Halo’nun yaratıcısı Marcus Lehto tarafından ortak kurulan bağımsız geliştirme stüdyosu V1 Interactive’in çıkış oyunu olacak.

Disintegration neler sunacak?

V1 Interactive’in Başkanı ve Oyun Direktörü Marcus Lehto oyunla ilgili “Sadece yeni bir oyun yaratma fırsatı değil, aynı zamanda bu stüdyonun kendisi heyecan verici oldu” dedi. “Bu muhteşem ekibin üzerinde çalıştığı oyunu sizlerle paylaşmak harika olacak. Geliştirdiğimiz bu yeni oyunu gelecek ay dünyaya tanıtmak için sabırsızlanıyoruz.” sözlerine yer verdi.



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Private Division Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Michael Worosz ise “Yaratıcılığının tüm endüstriyi etkilediği bir oyun sektörü ikonu olan Marcus gibi biriyle çalışmak bizim için büyük şans” diyor ve ekliyor “Stüdyonun başlangıcından bu yana Marcus ve V1 Interactive ekibinin yanında olduk ve organizasyonun, yetenek tabanını ortaklığımız boyunca büyüttüğünü gördük. Bu nedenle, Disintegration’a büyük güven duyuyoruz ve yeni oyunu Private Division portfoyünü daha da geliştiren başka bir eşsiz deneyim olarak tanıtmak için sabırsızlanıyoruz.”dedi.