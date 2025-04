Dimensity 9400 Plus işlemcisi hakkında söylentiler her geçen gün artıyor. Türkiye’de kullanıcılar heyecanla Dimensity 9400 Plus AnTuTu skorunu ve 9400 Plus kullanan telefonlar listesini merak ediyor. Bu yeni işlemci neler sunacak, hangi cihazlarda yer alacak?

Dimensity 9400 Plus AnTuTu skoru ile göz kamaştırıyor!

Dimensity 9400 Plus işlemcisi testlerde oldukça iddialı bir performans sergiliyor. Dimensity 9400 Plus AnTuTu skoru 2.906.450 puan alarak rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.

Bu skor, Snapdragon 8 Elite gibi güçlü işlemcileri bile geride bırakarak zirveye yerleşmesini sağladı. Vivo X200s modeliyle yapılan testler sonucunda ortaya çıkan bu başarı, 9400 Plus için beklentileri fazlasıyla yükseltti.

9400 Plus işlemcisi Cortex-X925 süper çekirdeğiyle tam 3.7 GHz saat hızına ulaşarak performans çıtasını yukarı taşıyor.

Verimlilik çekirdekleri olmadan yalnızca performans odaklı yapısıyla dikkat çekiyor. Bu sayede özellikle çok çekirdekli iş yüklerinde büyük avantaj sağlıyor.

Bu yüksek performanslı işlemci, sadece hız değil aynı zamanda veri işleme kapasitesi açısından da yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. 9400 Plus ile birlikte sunulacak olan gelişmiş yapay zeka yetenekleri, cihazların daha akıllı kararlar vermesini sağlayacak.

Özellikle Türkiye’de mobil oyun tutkunları ve içerik üreticileri için bu işlemci, düşük gecikme süresi ve yüksek kare hızı desteğiyle fark yaratacak. Üstelik 9400 Plus işlemcisinin sunduğu 3nm üretim süreci, yalnızca performans artışı sağlamakla kalmıyor.

Aynı zamanda enerji verimliliğiyle pil ömrünü uzatarak kullanıcı deneyimini de üst seviyeye taşıyor. Türkiye gibi yoğun mobil kullanıcıların olduğu pazarlarda bu avantaj oldukça değerli.

Dimensity 9400 Plus kullanan telefonlar listesi!

İşte Dimensity 9400 Plus kullanan telefonlar listesi:

Vivo X200s

Vivo X200 Pro (Beklenen)

Oppo Find X7 Ultra (Beklenen)

Xiaomi 15 Pro (Beklenen)

Henüz tüm modeller kesinleşmemiş olsa da, Dimensity 9400 Plus kullanan telefonlar listesi giderek büyüyecektir. Türkiye’de de bu güçlü işlemciyi kullanan amiral gemisi modelleri görmek heyecan verici olacak.

Performans canavarı 9400 Plus, mobil oyunlardan yapay zeka destekli uygulamalara kadar birçok alanda fark yaratacak gibi duruyor.

Peki siz ne düşünüyorsunuz? 9400 Plus işlemcisi beklentilerinizi karşılayacak mı? Türkiye’de 9400 Plus kullanan telefonlar arasında hangi modelleri görmek istersiniz? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!