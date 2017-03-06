Destiny’nin Eski Raidleri Geri Dönüyor!

Gardiyanlar, hazırlanın! Destiny’nin belki de en çok sevilen raid’i olan Vault of Glass’a geri dönüyoruz!

Geçtiğimiz dakikalarda Bungie; resmi YouTube hesaplarında “Spring Update – Age of Triumph” ismini verdikleri bir güncellemenin ilk duyurusunu gerçekleştirdi. İyi, güzel ama bu güncellemenin haberini geçmemizdeki sebep ne? Güzel haberi lafı uzatmadan verelim; evet, Destiny‘nin belki de en çok sevilen raid’i olan Vault of Glass; bu güncelleme ile adeta küllerinden yeniden doğacak!

Destiny 2‘ye dair gelen son haberler bir kenarda dursun, geliştirici ekip, belki de Destiny‘e getirecekleri son güncelleme ile kaybettikleri oyuncuları tekrardan geri kazanmak istiyor. Bunun için de oyuncularca, zamanında bir hayli sevilmiş olan Vault of Glass (VoG) raid’ini en son güncelleştirmeleri yaparak tekrardan oyuna getiriyor. Güzel adım mı, başarılı olacaklar mı bilemiyoruz ama kaybettikleri oyuncu sayısında küçük de olsa bir yükseltme sağlayacaklarına kesin gözüyle bakabiliriz. Tüm bu çalışmaları (ya da çırpınışları mı diyelim?) belki de Destiny 2‘ye adeta reklam amaçlı, oyunda kaybettikleri ruhu (hype) oyunculara geri kazandırmak istemesi de olabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Güncellemenin, sadece Vault of Glass‘i getirmeyeceği aşikar. Destiny içinde geçen bir çok eski raidi, bu güncellemede görmemize kesin gözüyle bakabiliriz. Yayınladıkları video’yu aşağıdan izleyebilir, siz de bu videodan bir çıkarım gerçekleştirebilirsiniz. E3 2017 ‘de duyurulmasını beklediğimiz Destiny 2 için gelecek tüm haberleri güncel olarak sayfamızda bulabileceksiniz.