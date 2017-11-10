Destiny 2’ye Xbox One X ve PS4 Pro İçin 4K Güncellemesi Geliyor!

Hali hazırda PlayStation 4 Pro sahipleri ve Xbox One X alacaklar için Destiny 2, 4K güncellemesi geleceğini duyurdu.

Son dönemde konsol dünyasının en popüler tartışması haline gelen 4K mevzusunda Xbox One X, 4K’da HDR ile beraber 60 fps desteği ile sıyrılıyor. PlayStation 4 Pro tarafında ise 4K’ya yükseltme ve 30 fps desteği olması ile farklılaşırken Xbox One X ile PS4 Pro arasındaki farkı net bir şekilde gösterebilecek ilk duyuru geldi.

Günümüzün en popüler oyunlarından olan Destiny 2, Xbox One X için 4K ve HDR, PlayStation 4 Pro için ise adaptif 4K ve HDR güncellemesi sunacağını belirtti. 5 Aralık 2017’de Curse of Osiris ile beraber ikinci sezon gelirken sunulacak güncelleme ile bu iki konsolun da tüm gücünü kullanacağınız bir oyun deneyimi bekliyor olacak.

Hemen fiyatlardan da bahsecek olursak PlayStation 4’te ve Xbox One’da 254 TL fiyat ile gelen Destiny 2, oldukça güzel bir deneyim sunarken artık 4K ile çok daha efsanevi bir deneyim vadedecek.