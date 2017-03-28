Destiny 2’nin Çıkışı Bungie Tarafından Resmen Duyuruldu

Bungie’nin MMO/FPS hibrid oyunu Destiny’nin devam oyunu olan Destiny 2 geçen haftaki dedikodulardan sonra resmen duyuruldu.

Ayrıca Bungie’nin açıklamasına göre Destiny oyuncuları karakterlerini Destiny 2’ye transfer edebilecek. Ancak bu değişiklikte karakterlerde yer alan eşyalar ya da yetenekler transfer edilmeyecek. Stüdyo şimdilik yeni oyun hakkında bu kadar bilgi verdi. Ancak Destiny 2’nin bu sene düzenlenecek olan E3 fuarında büyük bir sürpriz yer alması bekleniyor. Oyun ise 2017 yılı içerisinde çıkacak.