2018 Yılı Başında Destiny 2’ye Özel Maç Modu Geleceği Kesinleşti

Bungie bugün yaptığı açıkladığı açıklama ile 2018 yılının başında yayınlanacak güncelleme ile Destiny 2’ye özel maç modunun geleceğini duyurdu.

Bungie’nin açıklamasına göre bu yenilik Destiny 2’ye gelecek olan yeniliklerden sadece bir tanesi. Bungie ayrıca yaptığı açıklamada çeşitli hedefleri tamamlayan oyunculara verilen ödüllerin ve oyunu yarıda bırakıp çıkanlara verilecek cezaların miktarının arttırılacağını duyurdu.

Bugün blog gönderisi ile yapacağı yenilikleri duyuran Bungie, duyurulan yeniliklerin ne zaman geleceğine dair bir bilgi vermedi. Özel maçlar sadece arkadaşlar ile oynanan oyun modları olmayacak. Bu maçlar aynı zamanda Destiny evreni içerisindeki hikayeleri de işleyecek. Bu oyun modu ile beraber arkadaşlar arası oyun oynamak ve turnuvalar yapmak kolaylaşacak.