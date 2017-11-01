Destiny 2 Leviathan Raid, PC’ye Çıkış Yaptı

Destiny 2 oyununda şu anda bulunan ilk ve tek Raid olan Leviathan, sonunda PC için de çıkış yaptı. İlk ve tek olmasından dolayı bir hayli zor olduğu için, oyuncuların çok iyi ekipmana sahip olması ve tam olarak ayakta durabilmek için altı kişilik bir grup kurmaları gerekiyor.

Tabi PC’lere yeni çıkan Leviathan Raid’inin bu kadar zor olmasının sebebi bir kaç hafta önce çıkan Challenge Mode oldu. Çünkü Challenge Mode, adından da anlaşılacağı gibi normal bir karşılaşmanın zorluğunu arttırarak oyuncuya normalden daha fazla bir zorluk sunuyor ve oyuncunun başarılı olması durumunda oyuncuya daha fazla ödüller verilmesini sağlıyor.

Haftaya gelecek olan Guided Games özelliği sayesinde tek oyuncular, grup olmuş klan üyeleri ile eşleşebilecek ve birlikte Raid’lere girebilecekler. Bu yüzden bir çok oyuncu şimdiden klan aramaya ve ya altı kişilik bir grup oluşturmaya başlamış durumda. Yeni Guided Games özelliği 7 Kasım’da, Raid için çıkacak olan Prestiege Mode ile aynı gün gelecek. Prestiege Mode’undan bahsetmek gerekirse de kısaca normal Raid Mode’unun biraz daha zorlaştırılmış ve mekanikleri geliştirilmiş hali olacak.

Bugün gelecek olan yenilikler bütün platformlara gelecek ve oyun sunucularının bir kaç saatliğine kapalı kalmasına yol açacak.